Veglia funebre, ma gioca la Nazionale: choc in famiglia. Ha dell’incredibile quello che mostra un filmato di alcuni secondi diventato subito virale in rete, dove ha scatenato commenti di ogni genere: ironici ma anche di condanna. Qualcosa di mai visto, neanche nei film. La realtà che supera la fantasia.

In questi giorni sono in corso i campionati europei di calcio, con in campo anche l’Italia. E su internet ci sono tanti tifosi che amano filmarsi mentre guardano la Nazionale. È diventato quasi “un genere” del web.

Veglia funebre, ma c’è la nazionale: choc in famiglia

Si chiamano “le reaction”. Sono video cliccatissimi, perché i protagonisti si lasciano andare alle reazioni più estreme. Oltre ai campionati europei di calcio, è in corso in questi giorni anche la Coppa America, che vede sfidarsi le rappresentative del nuovo continente. Ed è da lì che arrivano queste immagini incredibili.

Tifosi per tutta la vita e anche oltre. Ci troviamo in Cile. Le immagini mostrano la veglia funebre in una grande sala. Al centro la bara, intorno amici e parenti. Lo choc arriva quando l’inquadratura si allarga: più che al caro defunto i presenti prestano attenzione alla partita della loro nazionale, proiettata su una parete della sala, ai piedi della bara. Tutti fermi per Cile-Perù. Sia i vivi che i morti. Il derby delle Ande.

Queste immagini, ovviamente, hanno fatto il giro del web, suscitando stupore e curiosità. Indagando, si è venuti a sapere che il defunto si chiamava “Zio Feña”. Sembra che lui fosse un grande appassionato di calcio e un tifoso sfegatato della nazionale cilena, come dimostrano la maglietta sulla bara che si vede nel video e una grande fotografia di lui ancora in vita mentre alza una coppa. E i suoi amici e parenti, che insieme a lui avevano visto tante partite, hanno quindi pensato che fosse il modo giusto per dargli l’ultimo saluto. Come se fosse ancora in vita.

C’è chi parla di cattivo gusto e chi invece di un modo bello per rendere onore all’amico e parente defunto. “Zio Feña” avrebbe voluto così, dicono amici e parenti del caro estinti. La partita, per la cronaca, è finita zero a zero.