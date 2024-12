Un’esplosione devastante ha scosso una fabbrica di munizioni ed esplosivi causando la morte di almeno 12 persone e il ferimento di altre quattro. L’incidente è avvenuto alle 8:25 ora locale nel reparto di produzione, come confermato dal governatore della città. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l’esplosione ha avuto un impatto talmente violento da causare il crollo parziale dell’edificio, che ospitava la fabbrica. Il boato è stato così forte che ha svegliato gli abitanti della vicina cittadina, dove molte case sono state scosse dalle onde d’urto.

I video girati sul posto mostrano una palla di fuoco che esce dalla fabbrica, distruggendo gran parte della struttura e sollevando grosse colonne di fumo nero che sono visibili a chilometri di distanza. In alcune riprese si vedono anche frammenti di acciaio sparsi nell’area circostante, confermando la violenza dell’esplosione.

L’esplosione è avvenuta situata nella Turchia nordoccidentale nella città di Balikesir. Le forze di sicurezza e i soccorritori sono giunti immediatamente sul luogo per cercare di contenere l’incendio che si è sviluppato dopo l’esplosione, mentre numerosi vigili del fuoco e squadre sanitarie sono stati inviati a prestare soccorso. Le autorità locali hanno escluso l’ipotesi di sabotaggio, ma le cause precise dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Il ministro degli Interni, Ali Yerlikaya, ha dichiarato che l’indagine è in corso per determinare le circostanze che hanno portato a questa tragedia. Molti testimoni hanno raccontato alla CNN Türk che l’esplosione è stata avvertita in tutta la cittadina, creando panico tra gli abitanti, che si sono riversati nelle strade per cercare di capire cosa fosse successo. La scena sul posto è stata descritta come surreale, con l’area circostante alla fabbrica invasa da fiamme e detriti.

Il governatore Ustaoglu ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e ha augurato una pronta guarigione ai feriti. “Siamo tutti profondamente addolorati per quanto accaduto”, ha scritto in un post sui social media, assicurando che le forze di sicurezza sono al lavoro per gestire la situazione.

#Balıkesir’de patlayıcı üreten fabrikada meydana gelen patlamanın görüntüleri ortaya çıktı! 12 kişi yaşamını yitirdi!https://t.co/3sSW5jCQjG #patlama pic.twitter.com/NEZR4yONWj — Balıkesir Politika Gazetesi (@Politikam10) December 24, 2024

Il ministro della Giustizia, Yilmaz Tunc, ha annunciato che un’inchiesta è stata aperta per chiarire le cause dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Le autorità locali hanno anche sottolineato che tutte le misure necessarie sono state adottate per garantire la sicurezza nella zona, e che ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli sull’indagine.