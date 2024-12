Un ponte situato su un fiume è crollato domenica pomeriggio provocando la morte alcune persone, il salvataggio di un’altra e alcune persone disperse. Il ponte univa due stati e la tragedia ha scosso la regione. Il governatore di uno degli stati coinvolti ha confermato il decesso di una vittima, mentre una persona è stata portata in ospedale e alcune risultano ancora scomparse.

“Siamo dispiaciuti per le vittime del crollo del ponte. Finora abbiamo un decesso confermato, una vittima soccorsa, ricoverata in ospedale a Estreito, e due vittime scomparse. Solo con i risultati delle operazioni di immersione potremo dimostrare il numero totale delle persone scomparse”, ha scritto il governatore in un post sui social media.





Brasile, crolla un ponte: morti, feriti e dispersi

“Le nostre squadre governative del Maranhão continuano a offrire tutto il supporto necessario ai tecnici del governo federale, per garantire assistenza e superare i disagi causati dall’interruzione della strada”, ha aggiunto Brandão. Secondo la polizia stradale federale del Brasile (PRF), il crollo è avvenuto intorno alle 14:50. I vigili del fuoco dei due stati coinvolti sono intervenuti per cercare eventuali dispersi nel fiume.

Anche il governatore dell’altro stato brasiliano ha confermato la presenza di vittime e il fatto che veicoli e motociclette siano precipitati nel vuoto. “Ci uniamo per sostenere il salvataggio delle vittime”, ha affermato, esprimendo solidarietà e preoccupazione. La sezione centrale della struttura, lunga 533 metri, ha ceduto e il Dipartimento nazionale delle infrastrutture dei trasporti (Dnit) ha avvisato della chiusura totale dell’area.

Poco prima del crollo, un consigliere della città vicina stava registrando un video-servizio sulla struttura, volendo documentare lo stato dell’asfalto che si stava danneggiando.

Il ponte intitolato a Juscelino Kubitschek de Oliveira, che si trovava sulla BR-226, è collassato intorno alle 14:50 di quella domenica. Le autorità hanno confermato la morte di una donna di 25 anni e di un uomo di 46 anni, mentre un altro uomo di 36 anni è stato soccorso e trasportato in ospedale.