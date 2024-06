Stupore e meraviglia all’interno di un giardino di una famiglia, quando una statua raffigurante la Vergine Maria che era in casa, il 2 giugno scorso, ha iniziato a versare lacrime rosso scuro dai suoi occhi. Le fotografie della statua sembrano mostrarla con strisce scure che le scendono lungo le guance come se avesse pianto sangue. All’interno del giardino della casa è un via vai di fedeli che si fermano a pregare.

Gruppi di persone si recano nella casa in cui c’è la statua della Madonna per vedere quello che considerano un “miracolo”, che ha commosso e colpito l’intera cittadina. È stato un componente della famiglia ad affermare di aver assistito al fenomeno religioso domenica 2 giugno e da allora tantissime persone hanno fatto visita a quello che oggi sembra essere un vero e proprio santuario.

Messico, a Morelia una statua che piange lacrime di sangue

Secondo quanto riportano i media locali, l’uomo ha annunciato che dalla statua della vergine scendono quelle che sembrano lacrime di sangue. L’evento ha suscitato scompiglio tra gli abitanti e li ha spinti a recarsi nella casa per realizzare un altare con fiori in onore della statua. L’uomo che possiede la scultura si chiama Miguel, è un commerciante e proprietario della casa dove si trova la statua della Madonna che piange sangue.

Intervistato dai giornalisti, l’uomo ha dichiarato ai media che non riesce ancora a spiegare come sia avvenuto questo evento, ma dice di sentirsi grato alla “patrona del Messico” per aver scelto la sua casa per compiere questo “miracolo” . Il fatto è avvenuto a Morelia, capoluogo dello Stato messicano di Michoacán nel Messico centrale.

El milagro de la Virgen de Guadalupe en Morelia 🤩⚪️



Vecinos de La Obrera reportaron la manifestación en el rostro de la Virgen de la Guadalupe con las lágrimas que parecían sangre👇👇👇 pic.twitter.com/OzxElrQTyb — Changoonga.com (@michangoonga) June 3, 2024

“Non ci saremmo mai aspettati questo regalo – ha detto Miguel – Domenica alle del mattino mi sono alzato per votare e sono andato al seggio elettorale ma mi hanno detto che era troppo presto, che aprivano alle 8, quindi sono tornato indietro e ho aperto il negozio. “Stavo pranzando quando mia figlia mi ha urlato: ‘Papà, la Madonna piange’, quando sono entrato la sorpresa è stata tanta perché erano lacrime di sangue”, ha detto Charbell al giornalista Pike.