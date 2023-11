Grande dolore per la morte dell’uomo che fu protagonista di un episodio diventato famoso in tutto il mondo. Mangiò infatti un barattolo di vernice al posto dello yogurt per un clamoroso errore, infatti pensava che si trattasse del prodotto alimentare invece non era così. Dopo che la notizia era stata data per primo dal nipote, la popolarità crebbe notevolmente e davvero tantissimi utenti commentarono quella disattenzione incredibile.

Lui si chiamava Bobby e la morte di quest’uomo, che mangiò la vernice al posto dello yogurt, ha commosso davvero tutti. A comunicare la sua dipartita è stato proprio quel nipote che gli garantì una notorietà unica nel suo genere. Purtroppo se n’è andato per sempre diverso tempo fa, ma solamente ora ha avuto la forza di raccontarlo. Si trattava precisamente di vernice verde menta quella che consumò in maniera accidentale.

Dolore per la morte dell’uomo che mangiò della vernice al posto dello yogurt

Il nipote, che si chiama Alex Stein, ha comunque voluto dare una notizia almeno rassicurante nonostante il dramma della morte dell’uomo, il quale aveva 91 anni. Colui che mangiò vernice al posto dello yogurt è spirato in modo sereno, infatti ha perso la vita a giugno mentre dormiva. Ha scritto infatti un messaggio sul suo profilo Instagram il 2 novembre, quando Bobby avrebbe dovuto festeggiare il 92esimo compleanno, e si è subito capito che non fosse più in vita.

Queste le parole in onore di Bobby: “E anche se ci manca moltissimo, ha vissuto davvero una vita lunga, felice, sana e appagante come medico, musicista, padre e nonno”. Ovviamente i seguaci del nonno e del nipote hanno voluto esprimere vicinanza alla famiglia per questa perdita. Così aveva spiegato il fatto all’epoca: “Mio nonno ha mangiato mezzo litro di vernice credendo fosse yogurt. Nonno lo adora, vive per lo yogurt. Mia madre compra almeno 7 litri di vaniglia Danon yogurt a settimana per lui”.

Nonostante ingerì della vernice, non ebbe fortunatamente delle conseguenze spiacevoli sulla sua salute. Bobby fu anche molto scherzoso dopo quell’episodio clamoroso, infatti disse che la vernice era ancora più saporita dello yogurt. Ora non c’è più, ma di lui resta un gran bel ricordo nella sua famiglia e negli utenti.