Paura al concerto del celebre cantante. Durante l’esibizione live si è verificato un fuori programma che ha messo a rischio l’incolumità dell’artista. Una scena spaventosa, davanti agli occhi del pubblico letteralmente, che è rimasto impietrito e sconvolto dalla paura per quello che stava accadendo. Il concerto è stato interrotto.

Terrore vero durante il concerto di questo famosissimo cantante per un incidente che nessuno aveva potuto prevedere nonostante le norme di sicurezza molto rigide per esibizioni di questo genere. Il cantante è rimasto sospeso nel vuoto, agganciato ad alcuni cavi, senza riuscire più a scendere.

Terrore al concerto, il cantante resta sospeso nel vuoto

Si trattava di un particolare meccanismo che aveva la funzione di spostarlo dal palco principale a un’altra zona del palazzetto in cui si teneva il suo spettacolo. Solo che qualcosa è andato storto: gli ingranaggi si sono bloccati. Alla fine, la situazione si è sbloccata solo grazie all’intervento di emergenza dello staff. Ma il cantante è apparso visibilmente sotto choc.

Paura vera per il celebre cantante americano Chris Brown. L’artista si stava esibendo in concerto al Prudential Center di Newark, nel New Jersey. Non si sa ancora come sia potuto succedere, ma è rimasto sospeso in aria per parecchio tempo ad alcune corde. All’inizio, Chris Brown ha provato a fingere che fosse tutto ok, sperando che si trattasse di un guasto tecnico momentaneo. Invece niente. Il concerto alla fine si è interrotto.

Il pubblico non ha capito subito cosa stava accadendo. In tanti si sono messi a riprendere la scena con i telefonini. I video sono stati pubblicati sui social network e in breve tempo sono diventati virali. Nel frattempo, gli organizzatori si stavano dando da fare per trovare un modo per tirare giù il cantante appeso in aria.

Inutili tutti i tentativi fatti per liberare il cantante dalle corde. Alla fine, sul palco è entrata una squadra di tecnici muniti di una scala a mano. Il cantante si è aggrappato a questa e, dopo essersi slegato, è tornato sul palcoscenico.

Ovviamente la cosa non gli ha fatto piacere. L’imprevisto ha parecchio innervosito Chris Brown. Sul palco, il cantante non ha nascosto tutto il suo malcontento. L’incidente si è comunque risolto e il concerto è proseguito.