Si sono svolti i funerali di una madre e del figlio morti in un terribile incidente stradale avvenuto la scorsa settimana. I due sono stati investiti sulle strisce da uno scuolabus; per loro non c’è stato niente da fare, l’impatto con il mezzo è stato terribile e a causa delle gravissime ferite riportate, i soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Molly Murphey Donovan, 43 anni, e il figlio di 6 anni Michael Volpe sono morti in quello che la polizia ha definito un tragico incidente. I due stavano andando a scuola, quando un piccolo scuolabus li ha investiti su Mamaroneck Avenue, a pochi metri di distanza dalla loro casa. Familiari e amici hanno reso l’ultimo saluto durante la veglia funebre tenutasi giovedì presso la John J. Fox Funeral Home.

Investiti dallo scuolabus, morti madre e figlio di sei anni

Il funerale si è svolto alle 11:00 presso la chiesa di Sant’Agostino a Larchmont e ha racconto tantissime persone della loro comunità, sconvolti e ancora increduli per la terribile tragedia che si è consumata. In seguito ai funerali di Molly Murphey Donovan e Michael “Mikey” Donovan Volpe, le indagini sull’incidente stradale continuano.

Il capo della polizia del villaggio di Mamaroneck Sandra DiRuzza sta aspettando i risultati di un’indagine approfondita da parte dell’unità investigativa sugli incidenti della polizia della contea di Westchester. I risultati serviranno per capire cosa sia successo davvero in quei terribili momenti. Al momento, come confermato dalla polizia, sull’autista dello scuolabus non pende nessuna accusa.

Il conformità con la politica del dipartimento, ha detto il tenente Mark Gatta, responsabile dell’informazione pubblica della polizia, nome dell’autista non è stato reso noto. Si sa solo che è stato identificato solo come un uomo di 68 anni di Mount Vernon. La morte di Molly Murphey Donovan, 43 anni, e del figlio di 6 anni Michael ha sconvolto la piccola comunità in cui la famiglia abitava.