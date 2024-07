Terrore in volo, passeggeri sbalzati e feriti: l’aereo costretto ad una atterraggio di emergenza

Paura per 325 passeggeri a bordo del volo Air Europa 787, feriti e areo costretto ad un atterraggio di emergenza. Solo poche settimane fa momenti di paura si erano vissuti su un volo della Singapore Airlines da Londra a Singapore. Il Boeing 777-300ER era stato dirottato su Bangkok. L’aereo, che trasportava 211 passeggeri e 18 membri dell’equipaggio, aveva dovuto effettuare un atterraggio di emergenza in una località intermedia.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aereo aveva incontrato una sacca d’aria che aveva provocato una turbolenza talmente intensa da scaraventare passeggeri ed equipaggio all’interno della cabina. La situazione a bordo era rapidamente degenerata, con un uomo che aveva perso la vita e numerose altre persone che hanno subito ferite di varia gravità.

Per fortuna stavolta non ci sono stati morti. Ma la paura sul volo diretto a Montevideo, in Uruguay, e partito dalla Spagna è stata tantissima. Sembra che siano almeno 30 i passeggeri rimasti feriti a causa delle turbolenze a bordo del volo. Secondo quanto riportato da Cnn Brasil i passeggeri, alcuni sbalzati dalla turbolenze, sono stati soccorsi e trasportati negli ospedali vicini. Air Europa riporta che sette passeggeri hanno subito ferite di varia gravità, mentre gli altri solo contusioni minori.

L’aereo è stato costretto a un atterraggio d’emergenza al Natal Governador Aluízio Alves Airport. Le turbolenze sono movimenti irregolari dell’aria, simili a vortici, che si formano a causa di variazioni di temperatura, pressione o velocità del vento. Possono verificarsi a diverse altitudini e sono spesso associate a fenomeni meteorologici come temporali, fronti atmosferici o correnti a getto.

