Un drammatico incidente stradale: un enorme masso si stacca da una collina travolgendo un furgone. La dinamica è stata catturata in un video da una dashcam posizionata in un veicolo che seguiva il furgone, documentando il tragico momento. Il furgone, una Toyota Hilux, era fermo in coda dietro altri mezzi lungo un tratto di strada stretto da un cantiere stradale.

Proprio in quel momento, un macigno di grandi dimensioni si è staccato dalla collina sovrastante, colpendo il veicolo in modo devastante. Nei giorni precedenti, la zona era stata colpita da forti piogge, che avrebbero reso il terreno instabile e facilitato il distacco del masso.

L’incidente è avvenuto in Perù, lungo la Strada Central, nella zona di Cacray, nel distretto di San Mateo, regione di Lima. Il bilancio è tragico: tre persone, due uomini e una donna di nazionalità cinese, sono morte sul colpo. L’unico sopravvissuto è il conducente del furgone, che si trova ricoverato in gravi condizioni. Secondo quanto riportato dai giornali locali, i passeggeri appartenevano alla società Jungle Fresh Organic Sac e si suppone stessero viaggiando per motivi lavorativi.

La Strada Central, che attraversa zone montuose del Perù, è tristemente nota per la sua pericolosità, aggravata dalla frequente instabilità del terreno. Un episodio molto simile si era verificato lo scorso 2 marzo sulla stessa autostrada, nel distretto di San Mateo de Huanchor, a Huarochirí. In quell’occasione, una frana aveva colpito due camion in transito, danneggiando solo la parte posteriore dei veicoli senza causare vittime o feriti gravi.

🇵🇪 Perú: Destino final. Una enorme roca se desprendió de un cerro y cayó sobre una camioneta estacionada en una vía de Huarochirí. El impacto cobró la vida de dos personas y dejó al conductor gravemente herido. pic.twitter.com/RArgNxf81C — Actualidad Viral (@ActualidaViral) December 4, 2024

La tragedia riaccende il dibattito sulla sicurezza delle infrastrutture stradali nelle regioni montuose del Perù. Le frequenti piogge e l’instabilità del terreno rendono indispensabili interventi mirati per prevenire ulteriori incidenti. Purtroppo, la combinazione di condizioni meteorologiche avverse e infrastrutture insufficienti continua a mettere in pericolo la vita di chi percorre queste strade. Questa nuova tragedia sottolinea l’urgenza di affrontare il problema con interventi mirati per garantire la sicurezza dei viaggiatori e prevenire il ripetersi di eventi così devastanti.