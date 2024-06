Terribile incidente stradale nella mattina di venerdì 14 giugno 2024. Una persona è morta dopo che la sua automobile si è schiantata contro un casello autostradale e poi è andata a fuoco. I vigili del fuoco e la polizia di hanno risposto alla segnalazione di un veicolo che aveva colpito il casello autostradale ed era in fiamme. Purtroppo la persona che si trovava a bordo dell’auto è morta. L’intervento dei sanitari non è bastato per salvagli la vita.

I vigili del fuoco sono arrivati ​​e hanno trovato una persona che era stata trascinata fuori dal veicolo e sulla quale i soccorritori avevano eseguito la rianimazione cardiopolmonare. I vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere l’incendio mentre gli altri equipaggi di soccorso continuavano le operazioni di salvataggio sulla persona che si trovava alla guida del veicolo. Nonostante le misure di salvataggio adottate, la persona è stata dichiarata morta sul luogo dell’incidente.

Dalle prime indagini era emerso che il veicolo coinvolto, una Mercedes SL 500, stava viaggiando verso sud quando ha colpito una barriera di cemento al casello autostradale e successivamente ha preso fuoco. L’autista, successivamente identificato come Scott Defreitas, 52 anni, di Nashua, è stato tirato fuori dal veicolo da diversi automobilisti che avevano assistito alla terribile scena. Nonostante le lunghe manovre di salvataggio, l’uomo è stato dichiarato deceduto sul posto.

L’incidente stradale si è verificato al casello autostradale in direzione sud della FE Everett Turnpike a Bedford, New Hampshire, negli Stati Uniti d’America. La polizia di stato, la polizia di Merrimack, la polizia di Bedford e l’NH DOT hanno assistito sulla scena. Il traffico è stato spostato sulle due corsie di destra dell’autostrada mentre gli operatori lavoravano sulla corsia di sinistra.

