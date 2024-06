Un racconto drammatico quello fatto da Aurora, una giovane di appena 31 anni che purtroppo ha scoperto di avere un tumore ai polmoni al terzo stadio quando era 28enne. Una diagnosi inaspettata quella arrivata dai medici e lei ha voluto quindi parlarne con i suoi seguaci di TikTok. Ovviamente il suo video è diventato virale, anche perché si è soffermata su aspetti molto importanti, legati anche ai sintomi.

Aurora, la giovane affetta da questo tumore ai polmoni, ha preso il suo cellulare e spiegato cosa le è accaduto. Lei ha confessato che non è stato semplice per i dottori individuare la causa del suo malessere, dato che due medici le avevano diagnostica un’infezione. Poi è giunto il parere di un altro esperto, che è riuscito a individuare la patologia della 31enne.

Aurora, la giovane di 31 anni affetta da tumore ai polmoni: “Come l’ho scoperto”

La sfortunata Aurora, giovane colpita dal tumore ai polmoni nonostante una vita regolare, ha affermato su TikTok a proposito dei sintomi: “Il primo sintomo due anni fa è stato un dolore al petto. Faceva davvero male e ho pensato si trattasse di stress o che magari stavo avendo un infarto. Ho chiamato mia sorella e ci siamo dette d’accordo sul fatto che fosse per lo stress dato che avevo appena preso una nuova casa e stavo per iniziare a insegnare in una nuova scuola. Sì, insomma, stavano succedendo un sacco di cose tutte insieme”.

Poi Aurora, che non ha mai fumato una sigaretta in tutta la sua vita, ha aggiunto sui sintomi del cancro arrivato al terzo stadio: “Ho avuto la tosse, inizialmente era una cosa leggera, cioè sentivo che la gola mi pizzicava, ma col passare delle settimane ha continuato ed è diventata più insistente, poi si è aggiunto il mal di schiena. Credevo fosse dovuto al fatto che camminavo tutti i giorni al lavoro e magari le mie scarpe non erano adatte e dovevo comprarne di nuovi o forse era colpa del letto. Davo la colpa a tutta una serie di fattori esterni invece di capire che c’era qualcosa di sbagliato all’interno”.

Aurora infine ha rivelato sull’ultimo sintomo: “Il quarto sintomo era molto intenso. Andavo al lavoro intorno alle 7 e quando uscivo da scuola verso le 3 di pomeriggio ero finita. Esausta. Ed è peggiorato così tanto che dopo qualche giorno ho chiesto a mio marito di venirmi a prendere in macchina, salivo e mi addormentavo sul finestrino. Mi risvegliavo quando arrivavo a casa e mi rimettevo a dormire”. Fortunatamente sta meglio, ma ha voluto mettere tutti in guardia sulla prevenzione e sul fatto che bisogna fare attenzione ai sintomi elencati.