Il cuore della modella ha smesso di battere martedì in tarda serata. La notizia è stata diffusa solo oggi sollevando un’ondata emotiva. I social della 33enne, mamma di due bambini, sono stati letteralmente presi d’assalto con centinaia e centinaia di messaggi di cordoglio. Non è ancora chiaro cosa sia successo. A quanto si apprende, tuttavia, sembra che la famosa abbia avuto delle complicanze successive ad un intervento di chirurgia estetica.

Per migliorare il suo aspetto aveva deciso di sottoporsi ad un lifting ai glutei lo scorso 23 giugno. Sembrava che tutto andasse liscio, invece il il 26 giugno ha avvertito un forte dolore addominale ed è svenuta. È stata immediatamente ricoverata ma la situazione è degenerata fino al coma e a due arresti cardiaci, tra venerdì e domenica scorsi.





Brasile, modella 33enne muore dopo il lifting ai glutei

Ad uccidere Alina Ferreira, modella e influencer brasiliana, sembra sia stato il polimetilmetacrilato. Un materiale simile al vetro, utilizzato nel 1939 per le prime lenti a contatto e oggi parte delle automobili, delle vasche da bagno e delle grandi finestre degli acquari che le sarebbe stato iniettato per arrivare al risultato sperato.

“L’Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria brasiliana – informa ancora la testata britannica – suggerisce che il polimetilmetacrilato, un gel iniettabile, dovrebbe essere utilizzato per curare malattie gravi, come la poliomielite, solo nel caso in cui provochino lo sviluppo di deformità corporee”. Al momento la clinica è stata chiusa grazie alla polizia civile di Goiá.

Dalla clinica arrivano le prime dichiarazioni ufficiali. Sostengono “di aver applicato solo un biostimolatore e ipotizzano che l’infezione potrebbe essere stata causata dalle lenzuola presenti nella casa dell’influencer”. spiega il Daily Mail.