Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, nuova cicogna in arrivo. La notizia della seconda gravidanza arriva a sorpresa e a mezzo Instagram. La coppia ha già una figlia di 2 anni, Giulietta ed adesso è pronta ad accogliere un altro bebè in famiglia. Del resto già a dicembre scorso la modella e infuencer si era confidata su questa possibilità con Diletta Leotta, durante la seconda puntata del podcast Mamma dilettante.

“Giulietta sicuramente avrà un fratellino o una sorellina. Io sono cresciuta con mia sorella e ho avuto la fortuna di condividere tutto con lei. La condivisione è una cosa che fa la differenza nel processo di crescita. Sarà vero ancora di più per Giulietta, che è la principessina di casa”, aveva rivelato la bellissima Francesca Sofia Novello.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello genitori bis

La prima figlia della coppia è nata nel marzo 2022. Giulietta è “una bambina che «ha nel Dna la passione per la moto. Un po’ perché ovviamente in casa abbiamo le moto e i caschi e un po’ perché il sabato va al ranch, dove guarda le prove, i piloti, si siede in mezzo agli altri in fase di brainstorming. Non gliel’ha insegnato nessuno. È una cosa che lei ha naturalmente”, aveva continuato la compagna del ‘Dottore’.

“Magari un giorno sarà lei la prima campionessa nella storia della MotoGp”, aveva concluso Francesca Sofia Novello che, appunto, ora è di nuovo incinta. La notizia è stata annunciata con simpatia e con immagini nelle quali traspare la felicità di tutta la famiglia: con Valentino Rossi, il “Dottore”, presta lo stetoscopio alla figlia che sente il battito nella pancia della mamma.

Valentino Rossi e la “sua assistente”, la piccola Giulietta, non hanno dubbi: “È sicuramente una femmina Dottore! La Franci è incinta, aspettiamo un’altra bambina”. Così hanno annunciato di essere in attesa della loro seconda figlia e stando alle poche informazioni condivise e dal sesso della futura bimba, la modella potrebbe essere già al quarto mese di gravidanza. Sotto il post, ovvio, già una valanga di auguri e cuori anche dagli amici famosi.