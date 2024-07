Un fiocco rosa in arrivo nella grande famiglia di Uomini e Donne: arriva Lavinia. Meno di due mesi fa la ex protagonista del dating show di Maria De Filippi aveva reso tutti partecipi della lieta notizia, ossia della seconda gravidanza otto anni dopo aver avuto il primo figlio, Diego. Aveva pubblicato sul suo Instagram una bella foto di lei con il pancino appena visibile.

“Baby 2 in arrivo”, aveva scritto semplicemente la ex corteggiatrice di Uomini e Donne aggiungendo l’emoji di una faccina con i cuori, a testimoniare la sua felicità per il fatto di diventare di nuovo mamma. Poco fa è tornata sui social per dare invece l’annuncio del sesso e del nome di baby numero due.

Fiocco rosa a UeD: arriva Lavinia

Nelle scorse ore Noemi Piarulli h pubblicato un video che rivela il sesso del suo secondo figlio e che coinvolge anche il suo primogenito: il bambino, infatti, tira un calcio ad un pallone da cui si sprigiona una nuvola rosa, chiaro segno che il bebè in arrivò sarà una femminuccia.

“È in arrivo Lavinia. Diego sperava un pochino di più nel maschietto, ma è contento ugualmente. Ti aspettiamo tutti con gioia piccola cuoricina”, il testo che accompagna il filmato con il futuro fratello maggiore protagonista. I fan più affezionati ricorderanno bene il percorso di Noemi a UeD.

Era arrivata in studio come corteggiatrice del tronista di origine spagnola Jonas Berami ma durante la conoscenza con l’attore de Il Segreto e dopo diversi baci, la futura mamma bis aveva ammesso di provare curiosità anche nei confronti dell’altro tronista, Andrea Cerioli attirando a sé numerosissime critiche. Alla fine il bolognese ha abbandonato il trono senza scegliere mentre l’attore le ha preferito Rama Lila Giustini, con cui però è presto finita.