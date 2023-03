Sopravvive al bungee jumping e chiede un sostanzioso risarcimento. È questa la vicenda di Mike, un turista di Hong Kong, salvo per miracolo dopo un’esperienza catastrofica avvenuta a Pattaya, in Thailandia, nel febbraio 2022. I testimoni hanno ripreso con la telecamera il terrificante momento in cui la corda elastica dell’uomo si è spezzata durante un salto di dieci piani, facendolo cadere nell’acqua sottostante. Secondo quanto riferito, l’uomo ha riportato ferite al lato sinistro del corpo, al torace e ai polmoni ed è stato portato dal personale in un vicino ospedale.

Una testata giornalistica con sede a Hong Kong ha affermato che il parco attività ha risarcito Mike solo per il costo dell’esperienza di bungee e per il costo del servizio ambulatoriale di emergenza. Chiaramente l’uomo si è opposto fermamente e ha fatto causa all’azienda. Secondo quanto riferito, il personale aveva consegnato a Mike un documento in un misto di tailandese e inglese da firmare prima del salto, che credeva fosse una polizza assicurativa in realtà non era così.

Una volta nel nosocomio, i medici gli hanno dato antidolorifici per le ferite, ma hanno detto che sarebbe andato tutto bene. La maggior parte del danno era alla sua pelle, ma ha anche subito un’infezione polmonare probabilmente causata dall’ingestione di acqua sporca. Poco dopo è l’uomo a raccontare che il parco gli avrebbe rimborsato circa 250 euro (esperienza e tassa medica).

Mike ha quindi affermato di aver speso più di HK $ 50.000 (oltre 5mila euro) in spese mediche a seguito dell’incidente. Mike ha riferito alla stampa locale: “Il dolore era così intenso che avevo le vertigini. Poiché avevo le braccia distese, la zona delle ascelle è stata la più colpita”.

Chiaramente come dicevamo, c’è un video dell’incidente che mostra Mike in caduta libera per circa sei secondi, prima di avvicinarsi alla superficie del lago, quando la corda elastica si è rotta improvvisamente. Si è schiantato in acqua a testa in giù da un’altezza di circa 5 metri sotto agli occhi attoniti degli amici che stavano immortalando la scena. Un momento davvero terrificante e dopo il danno anche la beffa.

