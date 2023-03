“Torno presto, lo prometto”. Mamma Erica muore a 33 anni, il tumore ha spento il suo sorriso: l’ultimo post social

“Ciao a tutti avviso che da domani sarò poco reperibile ma appena posso risponderò”. Queste le ultime parole scritte da Erica Calzavara sul suo profilo Facebook. La donna, 33enne, moglie e mamma, è morta giovedì 16 marzo all’ospedale di Padova. Un dolore immenso da parte della famiglia e degli amici, per una vita spenta a soli 33 anni.

Erica Calzavara era stata ricoverata all’ospedale di Padova per un’operazione e pensava di uscire presto, come si legge dall’ultimo post scritto sui social. La donna contava di tornare alla sua vita e ai suoi cari, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Come riportato da “Il Gazzettino di Treviso”, Erica aveva scoperto due anni fa di essere malata di cancro ma ha sempre fatto di tutto per lottare e sconfiggere la malattia.

Erica Calzavara, morta a 33 anni a causa di un tumore

A maggio dell’anno scorso lei e il compagno Massimiliano si sono sposati. Il tumore diagnosticato dai medici era già a uno stadio avanzato e i due hanno deciso di sposarsi e godersi gli ultimi due anni del figlio Edoardo. Dopo il matrimonio, Erica Calzavara, il marito Massimiliano e il piccolo Edoardo si erano trasferita a Quinto.

Erica Calzavara ha lavorato fino a quando ha potuto. Era una cassiera del supermercato Eurospin di Mogliano. “Hai aspettato che venissimo a salutarti per andartene qualche minuto dopo – è la lettera del marito sui social -. Ti ringrazio perché se sono questo uomo, questo papà è solo merito tuo! Abbiamo vissuto 17 anni stupendi, metà della nostra vita assieme, mai nessuno come te! In nostro figlio vivrà per sempre una parte di te. Non so sinceramente come farò senza di te, ma so che devo essere forte per continuare la vita che a te è stata negata. Ti amo tanto amore mio, ti amerò per sempre!”.

Tantissimi i commenti di ricordo di Erica Calzavara. “Eri tu a rasserenarci con la tua forza, tranquillità e serenità” ricorda una zia. “Mi hai insegnato a lottare e a godere delle piccole cose e di questo te ne sono grata. Hai voluto regalarmi le scarpe per il matrimonio a tutti i costi dicendomi “Voglio che tu abbia qualcosa di mio” e io ti ho risposto “Ne compreremo tante insieme”, – è la dedica dell’amica Sarah. La data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore.