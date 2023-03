Leeanne Davies-Grassnick era in Grecia per la sua prima vacanza con suo figlio di quattro mesi e sua moglie quando ha iniziato ad avere dolori acuti sotto le costole. La 38enne aveva problemi a camminare per più di 10 minuti a causa del dolore, ma pensava di essersi ferita a un muscolo mentre portava suo figlio, Caspar.

Tre giorni dopo essere tornata a casa a Londra, il dolore sotto la costola è peggiorato così è andata al pronto soccorso. Dopo quattro giorni di test, a Leeanne Davies-Grassnick è stato diagnosticato un cancro al colon – un tipo di cancro intestinale , chiamato anche cancro del colon-retto – che si era diffuso al suo fegato.

Leeanne Davies-Grassnick: un dolore alla costola, poi la diagnosi choc

Sempre più giovani si ammalano di cancro colorettale Davies-Grassnick ha detto a Insider che sta condividendo la sua storia per aumentare la consapevolezza sul cancro, in particolare sul cancro intestinale, e ha fatto riferimento al crescente numero di diagnosi tra i giovani. Nel suo rapporto sulle statistiche del cancro del colon-retto del 2023, l’ American Cancer Society, che ha studiato anche il caso di Leeanne Davies-Grassnick, ha affermato che un nuovo caso su cinque di cancro del colon e del retto si verifica nei giovani, nei loro primi anni ’50 o più giovani.

L’ACS ha affermato che molte morti per cancro del colon-retto possono essere prevenute attraverso lo screening, ma questo è basso tra i giovani. Ha anche affermato che la metà dei casi di cancro al colon si verificano a causa di fattori esterni come bere, fumare e una dieta malsana. I sintomi del cancro intestinale includono: cambiamenti nelle abitudini intestinali, sanguinamento dall’ano, sangue nelle feci e mal di stomaco.

“Ho 38 anni, sono giovane e in forma – ha raccontato Leeanne Davies-Grassnick – perché il cancro dovrebbe essere un potenziale risultato… Così abbiamo pensato. All’appuntamento, mentre Caspar era con sua nonna nella sala d’attesa, le nostre vite si sono sgretolate quando hanno detto che i miei marcatori tumorali indicavano un cancro al colon che si era diffuso al fegato”, ha aggiunto il marito Davies-Grassnick. “Non eravamo preparati a questo. Non puoi mai essere preparato per questo tipo di cose”.