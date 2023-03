È iniziato con un sintomo innocuo: un prurito al senso al quale non aveva dato particolare seguito; era aprile dello scorso anno e Tiffany Ryan non poteva immaginare che da lì a poco la sua vita sarebbe cambiata per sempre. “All’inizio pensavo fosse un nodo muscolare alla clavicola”, ha detto la donna ai giornali locali, ma poi la verità è uscita fuori con tutta la sua forza dirompente il suo carico drammatico. Per i medici infatti la donna, 38 anni e madre di due figli, non ha alcuna speranza.



La diagnosi del tumore al seno sembrava potesse essere combattuta ma dopo sei sessioni di chemioterapia, radioterapia e una mastectomia a gennaio di quest’anno ha ricevuto la devastante notizia di metastasi ai polmoni e al bacino ed era ormai incurabile .Una sentenza di morte che non le ha tolto la lucidità tanto che Tiffany ha già fatto i programmi per la sua morte: dal funerale all’abito che indosserà.





Tiffany Ryan non sapeva di lottare contro il tumore



“Non sono particolarmente credente – ha continuato – ma i miei figli adorano andare nella nostra chiesa locale, quindi non voglio che l’evento sia lì. Invece farò un ‘funerale verde’ in un’area boschiva all’aperto”. E ancora: “I miei figli non dovrebbero vedermi essere cremata nella chiesa che amano. Voglio che si sentano a proprio agio lì e al sicuro quando me ne sarò andata, per non ricordargli costantemente la mia morte”.



Tiffany si sta impegnando a costruire ricordi indelebili con la sua famiglia e ha lanciato anche una raccolta fondi per sostenerli. Il tumore al seno è una malattia potenzialmente grave se non è individuata e curata per tempo. È dovuto alla moltiplicazione incontrollata di alcune cellule della ghiandola mammaria che si trasformano in cellule maligne e acquisiscono la capacità di staccarsi dal tessuto che le ha generate per invadere quelli circostanti e, col tempo, anche organi più lontani.



In teoria tutte le cellule presenti nel seno possono dare origine a un tumore, ma nella maggior parte dei casi il cancro ha origine dalle cellule ghiandolari (dai lobuli) o da quelle che formano la parete dei dotti. Vi sono diversi fattori di rischio per il cancro del seno, alcuni dei quali sono detti modificabili, in quanto si può agire su di essi in modo da ridurre anche il rischio di sviluppare un tumore, mentre altri non possono essere modificati.