Era iniziato tutto con la solita routine: la telefonata del corriere che anticipa di qualche ora la consegna del pacco e il campanello che puntualmente, all’ora più o meno concordata, suona. Così è andata anche stavolta. Peccato che dentro il pacco Amazon non ci fosse il controller della Xbox che aveva comprato e stava ordinando. O meglio, non c’era solo quello. Non appena ha aperto la scatola l’ignara cliente si è trovata davanti ad uno spettacolo spaventoso.

Nonostante il trauma iniziale, è riuscita a fare un video dell’incidente e a condividerlo sui social. Il video mostra il pacco Amazon semiaperto all’interno di un secchio e qualcosa che spunta fuori. Inutile dire che le immagini hanno fatto in brevissimo tempo il giro del mondo, lasciando senza parole milioni di persone e, anche, con un pizzico di spavento in più.





La donna, che nel frattempo aveva avvertito la compagnia, ha raccontato di avere avuto una risposta da Amazon. Inizialmente Amazon Help ha twittato il seguente messaggio: “Siamo spiacenti di apprendere l’inconveniente che hai avuto con l’ordine Amazon. Vorremmo controllare meglio. Condividi i dettagli richiesti e il nostro team ti contatterà presto con un aggiornamento”.

Poi è arrivata la comunicazione ufficiale di Amazon India (il fatto è accaduto a Bangalore). “La sicurezza dei nostri clienti, dipendenti e collaboratori è una priorità assoluta per noi. Lavoriamo duramente per offrire ai clienti un’esperienza di acquisto affidabile ed è nostro impegno fare di tutto per rendere le cose giuste per loro. Prendiamo sul serio tutti i reclami dei clienti e stiamo indagando su questo incidente”.

Che cosa c’era nel pazzo? Un serpente identificato come un possibile Naja naja, noto anche come cobra con gli occhiali, una specie di serpente altamente velenoso originario del Karnataka. Secondo quanto riferito, è stato catturato e successivamente rilasciato in un luogo sicuro fuori dalla portata delle persone. “Cosa dovrei ottenere per aver rischiato la vita con un serpente così velenoso – ha spiegato la donna -. Si tratta di una violazione della sicurezza causata esclusivamente dalla negligenza di Amazon e dalla scarsa igiene e supervisione del trasporto”, ha affermato.