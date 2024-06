Si sapeva il sesso e anche il nome, Fortuna, mancava solo che venisse al mondo e il 19 giugno è successo: il cantante è diventato papà per la prima volta. Si chiama Fortuna la piccola avuta dalla compagna storica e il suo arrivo era stato annunciato con un dolcissimo post. “Questo sarà il tuo primo maglioncino. Noi ti aspettiamo. Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te”.

“Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l’estate. La tua mamma e il tuo papà”, recitava l’annuncio. Ora il grande giorno finalmente è arrivato: la bimba è nata mercoledì 19 giugno ed è stata subito ‘salutata’ da una marea di fan e di amici vip. Tanti, tantissimi si sono precipitati a congratularsi con i neo genitori.

È nata Fortuna, il cantante papà per la prima volta

Ermal Meta è papà. Nelle scorse ore la compagna Chiara Sturdà, conosciuta nel 2010 dopo una lunga relazione con la speaker radiofonica Silvia Notargiacomo, ha dato alla luce la piccola Fortuna di cui, per ora, è stata mostrata solo la manina.

Nella foto su Instagram, infatti, si vedono le tre mani unite. E non a caso il cantante commenta nella didascalia: “La mia mano non è mai stata così grande e nemmeno il cuore“. Sotto, si diceva, un’infinità di like e di auguri. A scrivere all’amico e collega, tra i primi, Giuliano Sangiorgi: “Auguri fratello mio, benvenuta meraviglia! Come sta la mammina?“.

E poi ancora, il comico Giovanni Vernia, Alex Wyse, Virginio, Mariasole Pollio, Pamela Camassa, Ema Stokholma, Levante, Giulia Luzi, Carlo Conti, Chiara Galiazzo, Noemi, Maria Sole Pollio, Clementino e tanti ancora. Tutti felicissimi per l’arrivo della prima figlia di Ermal Meta.