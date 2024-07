Aereo turistico si schianta sull’autostrada: tutti morti i passeggeri a bordo. Molti si sono accorti che l’aereo stava pericolosamente virando verso terra, ma quando lo stesso è andato ad esplodere sullo spartitraffico dell’autostrada, tutti sono rimasti senza fiato. Il dramma a pochissimi chilometri dalla capitale. È qui che un aereo da turismo è precipitato sull’autostrada A4, causando la morte di tre persone a bordo. L’incidente è avvenuto intorno alle 15:00 ora locale.

Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo, un aereo leggero probabilmente utilizzato per voli turistici o di addestramento, stava sorvolando la zona quando, per cause ancora da accertare, ha perso quota improvvisamente schiantandosi violentemente sulla carreggiata centrale dell’autostrada. “L’aereo è letteralmente caduto dallo cielo, senza dare alcun preavviso”, ha raccontato un testimone oculare. E continua: “È stato un impatto tremendo, lo schianto è stato devastante. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per i passeggeri a bordo”.





Aereo turistico si schianta sull’autostrada: tutti morti i passeggeri

Le forze dell’ordine e i soccorritori sono intervenuti immediatamente sul luogo dell’incidente, ma per i tre occupanti del velivolo non c’è stato nulla da fare: sono tutti deceduti sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. Fortunatamente, non risultano feriti tra gli automobilisti in transito sull’autostrada. “È stata davvero una scena terribile, l’aereo si è schiantato proprio sulla carreggiata centrale dell’autostrada senza colpire nessun veicolo” – ha dichiarato un portavoce dei vigili del fuoco intervenuti sul posto – “Purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvare le persone a bordo, l’impatto è stato devastante“.

Le autorità hanno immediatamente chiuso il tratto autostradale per consentire i rilievi e la rimozione dei rottami. Sono in corso le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e le cause che hanno portato al drammatico schianto. “Al momento non possiamo escludere nessuna ipotesi, stiamo vagliando tutte le possibili cause che potrebbero aver portato a questo tragico incidente“, ha spiegato il procuratore locale.

“Verificheremo lo stato di manutenzione dell’aereo, le condizioni meteorologiche al momento dell’incidente e tutti gli altri fattori che potrebbero aver giocato un ruolo”. Il tragico incidente è avvenuto alle 15:38, chiarisce Le Parisien, sull’autostrada A4 a Collégien, non molto distante da Parigi.

