“Addio, amici miei”. La vip muore per un tumore al cervello, il suo ultimo post fa commuovere: aveva soltanto 35 anni. Lutto per i tanti follower della donna su Instagram, dov’era famosissima. “Vi lascio nel mio cuore per ringraziarvi di quanto sia stata bella la mia vita e lasciare che il mio sorriso rimanga a testimonianza che l’ho vissuta al massimo – continua la famosa rivolgendosi ai suoi follower – Io, ho lasciato… casa”.

E ancora: “Ma da questo momento in poi continuerò sempre a prendermi cura di voi! Che voi possiate stare bene e cercarmi tra le stelle. Di tanto in tanto vi farò l’occhiolino!”. La vip 35enne muore a Timișoara, nella sua nativa Romania l’11 giugno scorso, ma la cosa diventa di dominio pubblico soltanto adesso. Parliamo dell’influencer rumena Anca Molnar che tutti però conoscevano sotto lo pseudonimo di Makeup_anca.





"Addio, amici miei". La vip muore per un tumore al cervello

La ragazza se n’è andata, come dicevamo, per un tumore al cervello. La ragazza era famosissima sui social per i post di moda e trucco. Aveva fatto fortuna in Turchia, ma da lì era dovuta tornare per curarsi da questo terribile male. Purtroppo per lei non c’è stato niente da fare visto che le cure sono iniziate soltanto in uno stadio già molto avanzato della malattia.

Tutto è iniziato quando Anca Molnar, qualche mese fa, ha iniziato ad avvertire mal di testa sempre più costanti e sempre più spesso. Quanto gli stessi sono diventati terribilmente insopportabili ha deciso di fare le analisi e poco dopo scopre di essere malata di cancro al cervello.

Tuttavia, la famosa influencer ha deciso di non mollare e di combattere, ma soprattutto di sperare. La 35enne ha voluto comunque fare una pesante chemioterapia ma per lei non c’è stato comunque niente da fare. “Ho vissuto meravigliosamente e sono andata in un altro mondo – ha scritto nel suo ultimo post – Ho lottato come meglio potevo e con tutte le mie forze… Fino all’ultima goccia di speranza”.

