Una questione di soldi, il mancato pagamento dell’affitto. Questo è stato sufficiente per scatenare una lite prima e la follia di un uomo di 25 anni poi. Ha preso la pistola ed ha fatto fuoco contro l’amico di 26 anni, che conosceva dai tempi del liceo, la moglie di 25 ed i figli di 6 e 5 anni. Per giorni la tragedia era stata nascosta. Poi i riflettori si erano accessi quando la madre dell’uomo assassinato ha avvertito la polizia perché, spiegava, da una settimana non riusciva a mettersi in contatto con lui.

>>“Il mio più uno”. Matteo Branciamore de I Cesaroni, ritorno col botto: chi è la fidanzata famosa. È la nuova coppia vip italiana

Da un primo rilevamento le forze dell’ordine avevano avuto sentore che qualcosa non andasse per il verso giusto. Sono tornati il giorno dopo con un mandato di perquisizione firmata dal magistrato di turno e dei cani molecolari. Qui la scoperta terribile.





Lite per l’affitto: uomo stermina famiglia con 2 bimbi

L’uomo non ha solo ucciso l’intera famiglia ma ha provato a distruggere i loro corpi bruciandoli. I loro resti sono stati trovati dalla polizia nel cortile di casa. Il proprietario, dopo aver ammesso all’inizio la responsabilità del delitto, si è dichiarato non colpevole. Per lui, adesso si sono aperte le porte del carcere mentre la città è sotto choc.

È successo a Hudson, in Florida, il presunto omicida si chiama Rory Atwood, anche lui papà di un bimbo. Si legge nei media locali come: “All’inizio Atwood sosteneva di averli cacciati via per mancato pagamento dell’affitto. Poi ha raccontato di essere stato aggredito con una pistola portata dalla coppia. Ha dichiarato anche di non aver ucciso i figli della coppia”.

In questo momento le indagini stanno andando avanti: “Atwood ora è in stato di fermo e la polizia sta lavorando per confermare che i resti trovati nella cenere siano dei corpi della famiglia uccisa. Per il momento, il proprietario è stato accusato di pluriomicidio in base alla sua testimonianza. Atwood, però, si è dichiarato non colpevole”.