Colpo di scena al Roland Garros, l’Open di Francia di tennis, il secondo dei tornei del Grande Slam in ordine cronologico. Jannik Sinner sarà il nuovo numero 1 del tennis mondiale, il primo italiano a conquistare la prima posizione nel ranking Atp. Il 22enne azzurro, in semifinale al Roland Garros dopo la vittoria in 3 set nei quarti contro il bulgaro Grigor Dimitrov, è riuscito a centrare l’obiettivo.

Battuto Grigor Dimitrov con i parziali di 6-2, 6-4, 7-6. L’azzurro da lunedì 10 giugno sarà anche il nuovo n°1 del mondo. “È stato importante e difficile vincere oggi, ho avuto un calo quando ho servito per il match ma ci sta. Sono contento del livello che ho tenuto oggi. Mi piace rilassarmi, non so se guarderò la semifinale Alcaraz-Tsitsipas. È una grande partita, ma ho tempo per prepararmi alla semifinale”, è il commento a caldo del tennista.

Jannik Sinner numero 1 al mondo della classifica Atp. È il primo italiano nella storia a riuscirci

“Ci sono un paio di giorni, sarà un piacere tornare qui. Non so cosa dire per il n°1, è il sogno di tutti essere il n°1 del mondo. Mi spiace per il ritiro di Novak, spero si riprenda presto. Sono contento della semifinale, cercherò di non pensarci tanto. Grazie al team e al pubblico, in questo torneo ho faticato negli ultimi anni e voglio fare bene. È un momento speciale, sono felice di condividerlo con voi e con gli italiani”, ha spiegato ancora ai giornalisti dopo la fine del match.

Jannik Sinner è infatti primo al mondo grazie al ritiro di Novak Djokovic prima dei quarti di finale dello Slam parigino. Come riporta l’Adnkronos, il 37enne serbo, attuale numero 1 del mondo, lascia il torneo dopo la vittoria in 5 set contro Francisco Cerundolo, numero 23 del tabellone, negli ottavi di finale. Nel match contro l’argentino, Djokovic ha chiesto ripetutamente l’intervento del fisioterapista per problemi al ginocchio destro. Il fuoriclasse di Belgrado si è lamentato, durante e dopo l’incontro, per le condizioni del campo, a suo dire troppo scivoloso.

Dopo la rimonta su Francisco Cerundolo, Novak Djokovic ha lasciato il Roland Garros. Il tennista è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa dei problemi al ginocchio emersi durante la sfida contro l’argentino aprendo così la strada al numero 1 per Jannik Sinner. In attesa di vedere se l’azzurro passerà in semifinale, il talento di Belgrado dovrà comunque cedere la vetta del ranking ATP al termine della settimana.

Djokovic dice addio al trono dopo 428 settimane complessive al vertice della classifica. La stagione di Sinner è stata strepitosa: 3 trionfi – Australian Open, Rotterdam e Masters Miami. L’ultimo titolo per Djokovic risale alle Atp Finals di novembre 2023 a Torino: in quel caso, vittoria in finale contro Sinner.