A soli 23 anni è il nuovo fenomeno del tennis mondiale e uno degli italiani più conosciuti all’estero. Eppure, per il suo essere così schivo, il tennista Jannik Sinner è un “antidivo” della cui vita privata sappiamo molto poco. Ma non si sfugge alla lente del gossip e abbiamo una notizia bomba: è finita la relazione tra lo sportivo altoatesino e Maria Braccini, influencer che su Instagram vanta oltre 53mila followers. Prima che qualche nostra lettrice si faccia avanti, però, dobbiamo dire che Jannik si sarebbe (per ora, usiamo il condizionale) subito consolato. Per la precisione, con la 25enne Anna Kalinskaya. Si tratta di una collega russa, essendo anche lei una tennista, ventiseiesima nel ranking Atp. Ma vediamo meglio come è sbocciato il loro amore, e come è venuto alla luce.



Foto: Anna Kalinskaya





Cosa sappiamo, per ora

Come molti sanno, Jannik Sinner si sta sottoponendo a delle cure per l’infortunio all’anca – che lo ha costretto a disertare gli Internazionali di Roma – per poter partecipare al Roland Garros, presso il J Medical, struttura d’eccellenza che fa capo alla Juventus. E proprio a Torino è stata avvistata in questi giorni anche Anna Kalinskaya, che qualcuno ricorderà che lo scorso febbraio è stata sconfitta dall’azzurra Jasmine Paolini nella finale del Wta di Dubai. Una coincidenza? Non secondo la Gazzetta dello Sport e numerosissime altre testate che stanno rilanciando il gossip sui due. Come detto la (precedente?) relazione con Maria Braccini è stata vissuta lontano dai riflettori: insieme dal 2020, la loro prima apparizione come coppia è stata paparazzata in occasione di un match di Champions League contro il Borussia Dortmund. Poi, da marzo, quando lui vinse il torneo di Miami e anche lei si trovava nella città della Florida, è scomparsa dai radar. Oggi, forse sappiamo perché.

Foto: Maria Braccini

Chi è Jannik Sinner

Il talento assai precoce di Jannik Sinner lo ha già reso uno dei tennisti più forti e vincenti della storia italiana: il campione italiano, fresco vincitore del torno Atp di Rotterdam, è il numero 2 del mondo (per ora), dopo Novak Djokovic. Capace di battere per tre volte lo stesso Novak Djokovic (l’ultima nella semifinale degli Australian Open, poi vinti dall’azzurro), ovvero una leggenda vivente del tennis, la affermazione di Sinner alla Coppa Davis del 2023 in coppia con Matteo Arnaldi ha portato la “insalatiera d’argento” per la seconda volta nel nostro Paese e convinto anche quella larga fetta di italiani che pensano che il calcio sia l’unico sport che esista.

Sinner ha ottenuto 40 successi nelle ultime 43 partite disputate negli ultimi sei mesi prima dell’infortunio all’anca. Numeri straordinari, che ne hanno fatto il più giovane italiano a essere entrato tra i primi 100 giocatori della classifica ATP e ad aver vinto un incontro di categoria Masters 1000.