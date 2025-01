“Addio campione”. Sport italiano sotto choc, morto a 17 anni dopo un malore: ha lottato fino alla fine  

Non ce l’ha fatta Edoardo Fiore, promessa 17enne del volley. Il giovane palleggiatore della Vercelli Volley, squadra di serie D, è morto ieri mattina all’ospedale cittadino Sant’Andrea, dopo un malore di alcuni giorni prima, da cui non si è più ripreso. La notizia è rimbalzata attraverso la pagina fb della sua squadra: “Ci sono cose che non vorresti mai dire, notizie che non vorresti mai dare..ma la vita, purtroppo, è tanto bella, quanto maledettamente stronza”.

>>“Addio, angelo”. Gregorio morto a 16 anni, prima la malattia poi il tragico incidente

“Purtroppo, oggi, ci ha lasciato uno dei nostri ragazzi, oggi abbiamo perso un pezzo della nostra big family bianco-blu. Il nostro Edo Fiore non ha portato a casa il risultato, questa partita era troppo grande per lui e si è spento”.





Lutto nello sport, morto a 17 anni il pallavolista Edoardo Fiore

“Non ci sono parole, possiamo solo stringerci attorno ad Alessandra e Michele in questo momento di immensa tristezza. Dobbiamo farci forza tutti insieme e andare avanti per lui. Vola alto Edo! Continua a fare il tifo per tutti noi! Ti vogliamo bene! La TUA famiglia della pallavolo!”.

Tantissimi i messaggi comparsi sui social: “Edo lasci un vuoto incolmabile. Sono stata la tua maestra per i 5 anni di primaria ma non abbiamo mai smesso di vederci e sentirci, ora sei un angelo veglia su tutti noi e dacci la forza di vivere anche per te. Alla tua mamma e papà non posso dire nulla perché non esistono parole per alleviare il loro dolore posso solo abbracciarli con tanto affetto”.

E ancora: “Non ci sono parole giuste, vi auguro di trovare conforto nei momenti felici che avete condiviso e nella certezza che chi amiamo non ci lascia mai davvero. sentite condoglianze a famigliari e amici”.