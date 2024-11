L’Italia del tennis ha conquistato per il secondo anno consecutivo la Coppa Davis, grazie alle vittorie di Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Il successo contro l’Olanda in finale segna un momento storico per il tennis azzurro: è la terza vittoria italiana nella competizione, dopo i titoli del 1976 e del 2023. La squadra guidata da Filippo Volandri, supportata da un formidabile Sinner e un ritrovato Berrettini, ha regalato una nuova pagina di gloria al tennis italiano.

Il percorso della squadra è stato impeccabile, con una straordinaria performance contro Olanda e Australia nella fase finale. Il capitano Volandri, insieme a Tathiana Garbin, ha raggiunto un record unico: sono i primi a vincere nella stessa stagione sia la Coppa Davis che la Billie Jean King Cup, confermando l’Italia come una delle potenze mondiali nel tennis.





Jannik Sinner e Matteo Berrettini, conferenza stampa show

Jannik Sinner, vero trascinatore della squadra, ha chiuso la competizione in grande stile, battendo Botic Van de Zandschulp con un netto 6-2. Ma il momento clou del torneo non è stato solo sul campo, bensì durante la conferenza stampa post-partita. Visibilmente provato dall’intensità della competizione e dalla gioia per il traguardo raggiunto, Sinner ha vissuto un momento toccante in conferenza stampa.

Parlando del successo e riflettendo sulla sua straordinaria stagione 2024, il giovane tennista altoatesino ha mostrato il lato umano dietro il campione: “Nessuno è una macchina, siamo degli sportivi”, ha detto, con gli occhi lucidi, prendendosi una pausa per recuperare la calma. Con grande sincerità, ha confessato quanto fosse importante per lui partecipare alla competizione: “Finire con questo successo per me vuol dire tanto, altrimenti non sarei venuto qui. Alla fine siamo tutti contenti che l’abbiamo portata a casa e le emozioni ci sono sempre”.

Un’emozione autentica che ha toccato tutti i presenti e dimostrato quanto significhi questa vittoria per il tennista italiano. A rendere il momento ancora più significativo è stato l’intervento di Matteo Berrettini, che ha saputo alleggerire la tensione con una battuta e un sorriso: “Ha dimostrato che è umano anche lui, è bello”. Berrettini, legato da una profonda stima e amicizia a Sinner, ha mostrato grande sensibilità, supportando il compagno in un momento delicato: “Si è emozionato per due punti, poi si è rimesso subito”. Le parole di Berrettini, pronunciate con il sorriso, hanno evidenziato la straordinaria sintonia tra i due, confermando quanto sia fondamentale il legame umano all’interno della squadra. La vittoria in Coppa Davis rappresenta il coronamento di una stagione straordinaria per Sinner, che si è confermato come uno dei migliori giocatori al mondo. Anche Berrettini ha dato prova di grande forza, tornando competitivo e determinante nei momenti chiave della competizione. La squadra italiana ha dominato con autorità, dimostrando un livello di gioco eccezionale. Con la Coppa Davis ormai in bacheca, il tennis italiano guarda al futuro. Il prossimo grande appuntamento sono gli Australian Open, che prenderanno il via il 12 gennaio 2025. La vittoria in Davis darà sicuramente una spinta di fiducia a Sinner, Berrettini e all’intero movimento azzurro.

L’immagine di Sinner, visibilmente emozionato, e la reazione da applausi di Berrettini rappresentano lo spirito di squadra che ha permesso all’Italia di trionfare. La Coppa Davis non è solo un trofeo, ma la celebrazione di un gruppo unito, capace di superare ogni difficoltà. Adesso, con il 2025 all’orizzonte, il tennis italiano è pronto a scrivere nuove pagine di storia.