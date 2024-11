Rivoluzione a Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha scelto lei. Stavamo parlando in questi giorni di un paio di situazioni da monitorare: da un lato il Grande Fratello di Alfonso Signorini che stenta, dall’altro La Talpa di Diletta Leotta che proprio stasera, lunedì 25 novembre, si chiude in anticipo. E sui social è spuntata un’indiscrezione che parla di chiusura anticipata possibile anche per il GF.

Per quanto riguarda il GF Agent Beast su X ha lanciato: “Mediaset sta valutando un format sostitutivo per gennaio 2025, considerando l’eventualità di una chiusura anticipata. Per accelerare i tempi, si prevede di tagliare le dinamiche in sospeso, riducendo la durata del programma”. Ma, attenzione, perché a quanto pare sono in arrivo grosse novità anche per Diletta Leotta, nonostante i risultati non entusiasmanti de La Talpa.

Pier Silvio vuole Diletta Leotta: il programma giusto per la conduttrice

Proprio in questi giorni sono iniziate le prime telefonate per formare il cast de L’Isola dei Famosi. Lo show ha toccato il suo punto più basso, in termini di ascolti, nella passata stagione. L’esperimento di Vladimir Luxuria al timone non ha portato i frutti sperati. E allora ecco che Pier Silvio Berlusconi starebbe pensando all’ennesima rivoluzione.

Tra i nomi presi in considerazione per la conduzione de L’Isola dei Famosi, al via in primavera, c’è anche quello dell’ex velina di Striscia La Notizia Maddalena Corvaglia. Ma alla fine a spuntarla dovrebbe essere proprio Diletta Leotta: “Flash, non facciamo drammi – leggiamo su Dagospia – La Talpa (che chiude in anticipo di tre settimane) è un reality sbagliato, un format che non funziona. Insomma, Diletta Leotta non ha colpe. Così pare che Pier Silvio – dopo la disastrosa conduzione di Vladimir Luxuria – abbia intenzione di far condurre alla rifattissima sicula (i parenti la riconosco grazie alla voce) L’Isola dei Famosi 2025”.

Non solo. A quanto pare nel cast pare esserci posto anche per il compagno di Diletta Leotta, il portiere tedesco Loris Karius. L’atleta 31enne non sta attraversando un periodo fortunato dal punto di vista professionale. Quest’anno, infatti, non è tesserato per nessuna squadra. Così, anticipa Gabriele Parpiglia, Karius potrebbe essere uno dei concorrenti, insieme a Maddalena Corvaglia, all’Isola dei Famosi 2025. E pazienza se alla guida del programma dovrebbe esserci la compagna, Diletta Leotta…

