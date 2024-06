Il campionato europeo di calcio 2024 o UEFA EURO 2024, noto anche come Germania 2024, è la 17ª edizione del campionato europeo di calcio, che si disputa in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024. Dopo l’edizione itinerante del 2020, il campionato d’Europa torna essere organizzato da un solo paese, la Germania, che è la nazione ospitante il torneo per la terza volta dopo le edizioni del 1988 (come Germania Ovest) e 2020 (quattro partite furono disputate a Monaco di Baviera). È quindi il primo europeo disputato interamente sul suolo tedesco unificato.

La nazionale campione in carica è l’Italia, detentrice del trofeo dal 2020. A causa della pandemia di COVID-19, la finale è stata disputata allo stadio di Wembley, dopo aver battuto la nazionale inglese padrona di casa per 3-2 ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi supplementari. Chi sono i convocati definitivi per Euro 2024, di scena in Germania tra giugno e luglio.

Perché la maglia della nazionale italiana è azzurra

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

Il colore della maglia dell’Italia – Come tutti sanno il tipico colore degli atleti e delle atlete italiani è l’azzurro. Ma perché proprio questo colore? Perché sono “gli azzurri” e “le azzurre”?

Il primo sport ad adottare la maglia azzurra è stato il calcio maschile. Prima la divisa era bianca, ma il 6 gennaio 1911 all’Arena civica di Milano, la selezione italiana di Umberto Meazza si presentò in campo per la partita contro la nazionale ungherese con una maglia azzurra. Perché il colore azzurro se nella bandiera questo colore non c’è?

L’azzurro era il colore dello stendardo della casa reale dei Savoia, dinastia regnante in Italia, che lo scelse ispirandosi alla tinta del manto della Vergine Maria, tradizionalmente fasciata da una stola di colore azzurro, di cui la casata era molto devota.

Era azzurra era anche la fascia che era posta sopra lo scudo della famiglia nobiliare e che utilizzavano nelle divise ufficiali. Quel colore, da allora, ufficialmente si chiama “blu Savoia”. La maglia azzurra rimase per volontà dell’allora presidente della Federcalcio e, negli anni seguenti, l’azzurro è stato utilizzato anche dalle nazionali delle altre discipline sportive e dagli atleti, chiamati azzurri o azzurre.