Addio sogni di gloria, l’Italia non vincerà i campionati europei attualmente in svolgimento in Germania. Chi parla è uno che pare ne sappia davvero molto. Stasera, intanto, la nazionale azzurra campione in carica giocherà la sua seconda sfida del girone B contro la Spagna. Una partita durissima sulla quale si è espresso uno dei grandi allenatori spagnoli del presente: Rafa Benitez. Ex tecnico di Liverpool (con il quale vinse la Champions nella notte maledetta, per i tifosi milanisti), Inter e Napoli ha un’idea precisa.

“Spagna e Italia hanno vinto entrambe vinto senza convincere del tutto – ha spiegato l’allenatore -. Entrambe hanno il potenziale per migliorare, la prognosi è incerta. Non amo le previsioni e non le indovino quasi mai, però ho la sensazione che stasera possa finire con un bel pari“, ha confessato a Repubblica.





Europei di calcio, la previsone del mago Tarot: vincerà l’Inghilterra

Cosa succederà poi non è dato sapere. Non a tutti quanto meno, sì perché a fare una profezia ci ha pensato Milan Radonji alias Milan Tarot, che si autodescrive come “il più grande mago del mondo” e predice regolarmente il futuro nei programmi televisivi balcanici, tra Serbia, Croazia e Bosnia. Questa la profezia del mago Tarot: “Andranno male tutte le grandi nazionali all’Europeo tranne l’Inghilterra che probabilmente vincerà”.

Una previsione, il mago serbo l’ha fatta anche sulla Scarpa d’Oro: “Harry Kane che segnerà più di 10 gol e sarà una grande festa per tutti“. Se credete nel vaticino, per inciso: Tarot sostiene di essere parente di Nostradamus “mio cugino della nona generazione”, allora non fate troppo affidamento sulla nazionale azzurra e fate una scommessa prima che sia troppo tardi.

Altrimenti continuate a guardare le partite senza stare troppo a pensare a quello che succederà, tenendo però a mente una cosa: di maghi che predicono il futuro vincitori di tombole, gratta e vinci, schedine e tornei dei bar ce ne sono molto pochi.