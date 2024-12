Il 29 dicembre 2024, il mondo dello sci è stato scosso da un grave incidente che ha coinvolto l’atleta svizzero Gino Caviezel durante il SuperG di Bormio, una delle tappe più attese della Coppa del Mondo. La competizione, che si svolge sulla celebre pista Stelvio, è stata interrotta dopo la rovinosa caduta di Caviezel, il primo sciatore a scendere in pista. Caviezel ha iniziato la sua discesa con grande determinazione, ma poco prima del salto di San Pietro ha inforcato una porta, colpendo violentemente un palo.

>> “È in terapia intensiva”. Caduta choc durante la gara, il campione ricoverato in gravi condizioni

La caduta è stata drammatica: lo sciatore è scivolato per circa dieci metri lungo la pista, lasciando i presenti in preda all’ansia e alla preoccupazione. I soccorsi sono stati immediati, con il personale medico che ha raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente per prestare assistenza all’atleta. Dopo i primi soccorsi, Caviezel è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale più vicino. Le prime notizie hanno indicato un possibile infortunio alla gamba destra e un ematoma intracranico, segno della gravità della caduta.





Grave incidente in Italia, lo sciatore portato via con l’elicottero

La situazione ha destato preoccupazione non solo tra gli spettatori e i concorrenti, ma anche tra gli appassionati di sci a livello globale. L’incidente ha portato alla sospensione immediata della gara, con i concorrenti rimasti in attesa di notizie sullo stato di salute di Caviezel. La decisione di interrompere il SuperG è stata presa per garantire la sicurezza di tutti gli atleti e per consentire ai soccorritori di operare senza ostacoli.

💔💔💔💔💔



La peor forma de empezar la sesión del Supergigante: accidente de Gino Caviezel, que necesitó del helicóptero



🙏 Afortunadamente, se retiró consciente de la pista pic.twitter.com/fsXd0wQy2s — Eurosport.es (@Eurosport_ES) December 29, 2024

Il clima di apprensione si è diffuso rapidamente tra i fan e i media sportivi, che hanno seguito l’evolversi della situazione con grande attenzione. Fortunatamente, le notizie successive hanno rivelato che Caviezel era stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre l’ematoma intracranico. Gli aggiornamenti medici hanno confermato che l’atleta era cosciente e stabile, ma le sue condizioni rimangono monitorate attentamente dal personale sanitario.

Gli esperti dello sport e i fan sperano in una pronta guarigione per uno degli sciatori più promettenti della sua generazione. Questo incidente mette in luce le sfide e i rischi intrinseci nello sci alpino ad alto livello. Nonostante le misure di sicurezza adottate nelle competizioni, gli atleti sono sempre esposti a situazioni impreviste che possono risultare fatali o comportare gravi infortuni. La comunità sciistica si unisce nel sostegno a Caviezel e nella riflessione su come migliorare ulteriormente la sicurezza durante le gare.

Leggi anche: “È morto”. Sport in lutto, il campione trovato senza vita a 35 anni. Giallo sulle cause del decesso