“Come sta dopo l’intervento”. Stefano Tacconi, 5 ore in sala operatoria: l’annuncio dei medici

Non c’è purtroppo pace per Stefano Tacconi, che è stato sottoposto nuovamente ad un’operazione chirurgica. La sua salute è tornata a far preoccupare l’ex campione della Juventus e della nazionale italiana, così come la sua famiglia. Il figlio Andrea aveva informato dell’imminente intervento, mentre lo stesso ex portiere aveva rilasciato un’intervista giorni fa.

Stefano Tacconi ha avuto un’operazione per un problema di salute molto serio e ora sono stati i medici a rompere il silenzio, dopo che è stato sotto i ferri per ben cinque ore. Lui aveva detto a Di Più Tv: “Ora anche se sto meglio e sono tornato a camminare, il mio calvario non è ancora finito. Le ultime visite che ho fatto hanno evidenziato dei coaguli di sangue, dei trombi, nelle gambe e nella vena aorta. Devono aprirmi e darmi una sistemata”.

Leggi anche: “Il calvario non è finito”. Stefano Tacconi di nuovo operato, l’annuncio della famiglia: come sta





Stefano Tacconi, operazione chirurgica effettuata: le sue condizioni di salute

Entrando nei dettagli di quanto accaduto a Stefano Tacconi, con la nuova operazione per migliorare la sua salute che non è collegata all’emorragia cerebrale del 2022, l’ex calciatore ha dovuto fare una ricanalizzazione endovascolare aorto iliaca e una ricostruzione chirurgica dell’arteria femorale. Finito l’intervento, i medici che lo hanno operato all’ospedale Molinette di Torino hanno diramato il bollettino.

I dottori hanno quindi fatto sapere: “L’operazione è tecnicamente riuscita con attuale buon esito clinico. Si è resa necessaria per un grave quadro di ischemia arteriosa dell’arto inferiore destro, a causa di arteriopatia diffusa aorto iliaco femorale (ostruzione arteriosa da aorta a femore). Il paziente è sveglio, lucido e asintomatico e ora verrà trasferito nella rianimazione ospedaliera”.

La speranza è che la convalescenza di Tacconi possa proseguire senza intoppi e che possa riprendersi del tutto il prima possibile. Ma queste notizie date dai medici hanno certamente rassicurato tutti.