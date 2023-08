Una tragedia ha scosso il calcio italiano, ora in lutto. Purtroppo è morto ad appena 28 anni, a causa di un grave tumore al cervello che non gli ha dato speranze di sopravvivenza. I dottori, dopo la terribile scoperta della patologia, hanno cercato di salvargli la vita con un’operazione chirurgica urgente, ma in circa tre mesi si è spento per sempre a causa della gravità della situazione. Un dolore enorme per la sua famiglia e per tutti coloro che ne hanno apprezzato le sue gesta umane e sportive.

Una sofferenza che distrugge psicologicamente coloro che gli hanno voluto tanto bene. E ora il calcio italiano è triste e in lutto davanti a questo decesso inaspettato fino a poco tempo fa. Aveva un’intera vita davanti e sogni ancora da realizzare, ma è invece morto a 28 anni lasciando comunque un grande ricordo. Nella stagione 2023-2024 avrebbe dovuto calcare nuovamente il terreno di gioco, infatti era stato tesserato da una nuova società, ma il destino se l’è voluto portare via.

Il calcio italiano è in lutto: morto a 28 anni per un tumore

A piangere è l’intero paese di Castegnato, in provincia di Brescia, terra di origine del giocatore. Il calcio italiano e lombardo è in lutto per l’addio al calciatore Gabriele Venturi, morto a 28 anni dopo essere stato sconfitto nella partita più difficile della sua vita. Il cancro è stato troppo devastante e alla fine ha dovuto arrendersi. Aveva militato in diverse compagini di Promozione ed Eccellenza. L’anno scorso aveva giocato col Cazzagobornato, mentre nelle prossime settimane avrebbe indossato la casacca del Cellatica.

Venturi era stato da ragazzo nelle giovanili del Chievo Verona, ma come ricordato dal sito Brescia Oggi, aveva poi vestito anche le maglie di Castellana, Villafranca, Bedizzolese, Castiglione, Orceana, Desenzano, Carpenedolo e Pro Palazzolo. Era un grande attaccante, infatti lo chiamavano tutti bomber per via delle tante reti siglate in carriera. Inoltre, Brescia Today ha aggiunto che lavorava anche come biologo nutrizionista.

I funerali di Gabriele si terranno nella giornata di martedì 29 agosto alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Castegnato. A dirgli addio sono la madre Francesca, il padre Aldo, il fratello Marco nonché i nonni, gli zii e tutti i suoi parenti.