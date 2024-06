Dramma nello sport. Un lutto gravissimo ha sconvolto tutti, anche perché stavolta a farne le spese è stato un bambino di appena 9 anni, ma che aveva già tutte le carte in regola per diventare un campione. Ma il destino è stato terribile con il giovanissimo sportivo, che è deceduto troppo presto, lasciando nel dolore più profondo la sua famiglia e tutti coloro che lo conoscevano.

Lo sport è in lutto per la morte di questo bambino, che aveva appena iniziato a sognare. Ma tutti i suoi sogni e obiettivi si sono spenti sull’asfalto, proprio mentre faceva ciò che amava. Lorenzo è spirato dopo aver lottato per un po’. Dopo un terribile incidente, il suo stato di saluto era apparso compromesso sin da subito e infatti poi il cuore ha smesso di battere.

Sport in lutto: Lorenzo è morto ad appena 9 anni

A provocare una tristezza immensa nello sport è stato Lorenzo Somaschini. Il lutto ha coinvolto i motori, infatti era un pilota originario dell’Argentina. Ha perso la vita mentre stava guidando la sua moto in Brasile, precisamente sul circuito di Interlagos a San Paolo. Mentre usciva dalla famosa curva Pinheirinho nel corso delle prove libere della Junior Cup (SuperBike Brasil), è caduto e ha sbattuto la testa con violenza. Nonostante il ricovero in rianimazione, è purtroppo morto.

Somaschini, classe 2014, era considerato un enfant prodige del motociclismo, come riferito da Fanpage. Ma è deceduto a 9 anni all’ospedale di San Paolo. Questo il comunicato del SuperBike Brasil: “Tutti i membri del team SuperBike Brasil sono sconvolti da quanto è successo ed esprimono sincere condoglianze a tutta la famiglia e agli amici di Lorenzo”.

Avrebbe dovuto festeggiare 10 anni il 17 luglio, ma non ha fatto in tempo nemmeno ad arrivare al suo compleanno. Questo era il suo sogno, come raccontò in un’intervista: “Il mio sogno è arrivare in MotoGP e vorrei diventare campione del mondo“. Pochi giorni fa, prima dell’incidente mortale, aveva postato delle foto su Instagram proprio dal Brasile e aveva scritto: “Realizzando sogni… Primo allenamento a Interlagos per prepararsi per la Junior Cup”.