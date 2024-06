Un’immane tragedia ha colpito una comunità intera. Il mondo del calcio italiano è in lutto per la morte di un giovanissimo talento, che purtroppo è deceduto troppo prematuramente. Un incidente devastante gli ha spezzato la vita improvvisamente, creando un dolore enorme. Sono davvero in tanti a piangerlo e ad essere distrutti dalla perdita.

Il calcio italiano è in lutto per la morte di questo calciatore di appena 17 anni. Il sinistro gli ha tolto la vita in pochi istanti. L’accaduto si è verificato a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, vicino Piazza Ferrovia. Quando i passanti si sono accorti del dramma, sono rimasti attoniti e increduli di fronte a questa perdita.

Mondo del calcio italiano in lutto: è morto a 17 anni

Il mondo del calcio italiano è in lutto per il decesso di Francesco Pontone, giovane atleta originario di Castel San Giorgio. Era a bordo di una moto insieme ad un suo amico, quando pare che durante un sorpasso abbiano urtato un’automobile, una Panda di colore nera. Cadendo a terra, il 17enne è stato purtroppo travolto da un tir che arrivava dalla corsia opposta che lo ha ucciso.

Oltre ai sanitari del 118, sul luogo dell’incidente sono sopraggiunti pure i vigili della polizia locale, supportati dagli agenti della polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza. Le indagini sono state avviate per fare chiarezza sulla dinamica del sinistro e valutare eventuali responsabilità.

L’Asd Academy Valle dell’Orco lo ha ricordato così: “Tutta la vicinanza per il dolore che ha colpito la famiglia Pontone , per la prematura scomparsa del giovanissimo caro Francesco, nostro giovane calciatore classe 2007 scomparso nella giornata di ieri. Un ragazzo dal cuore d’oro ben voluto da tutti, un trascinatore in campo e fuori per i suoi compagni di squadra”.