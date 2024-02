“Correte, aiuto”. Malore sul palco, l’attore perde i sensi e crolla davanti al pubblico. Trasportato d’urgenza all’ospedale

Il mondo dello spettacolo in queste ore è con il fiato sospeso per la salute dell’attore famoso. L’interprete di fiction, film e spettacoli teatrali è stato colto da un malore proprio mentre era impegnato in scena a teatro con il suo ultimo spettacolo, crollando a terra davanti agli occhi impietriti del pubblico. La rappresentazione prevista per la serata è stata sospesa ed è subito scattato l’allarme. A soccorrerlo per primi alcuni medici presenti in platea. Poi è stato trasportato in ospedale in ambulanza.

E’ stata una serata molto agitata in teatro, il pubblico è rimasto molto scosso da quanto accaduto. La scena terribile è avvenuta durante lo spettacolo “De Gasperi: l’Europa che brucia”, in sena al teatro sociale di Trento. Si trattava della prima rappresentazione dell’opera teatrale. E la sala del teatro era strapiena. Il malore dell’attore sarebbe avvenuto in un attimo, senza preavviso. Anche per questo il pubblico è rimasto molto scioccato.

Attore colto da malore mentre è in scena, panico in sala

Paura Per l’attore Paolo Pierobon, protagonista di ”De Gasperi: L’Europa brucia”, in scena al Teatro sociale di Trento. L’attore “si è sentito male sul palco crollando a terra” scrive Rai News, ma dopo il trasporto in ospedale per accertamenti, la situazione sarebbe subito migliorata. È stato soccorso da quattro medici presenti tra il pubblico ed è stato trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento dal personale sanitario del 118 per accertamenti.

“L’attore pluripremiato e recentemente insignito del Nastro d’argento per l’interpretazione del film “Rapito” di Bellocchio, sta meglio ed è stato già dimesso dall’ospedale” fa sapere il Centro Santa Chiara di Trento che promuove l’evento che conclude: “Ringraziamo il pubblico per la comprensione e soprattutto i medici in sala, che si sono prontamente messi a disposizione oltre al servizio sanitario provinciale per il pronto intervento. A Paolo Pierobon il nostro abbraccio e un augurio di pronta guarigione”.

La direzione del teatro ha annullato adesso tutti gli spettacoli previsti per i giorni a seguire. Non ci sono al momento le condizioni per andare avanti. Saltate le rappresentazioni dei giorni 2, 3 e 4 febbraio 2024. Dopo la corsa in ospedale, le condizioni di Paolo Pierobon sarebbero in miglioramento: “È stato dimesso, fortunatamente sta meglio”.