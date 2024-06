“Risplenderai col tuo naso rosso da lassù, come una bolla di sapone che insegue l’arcobaleno, accarezzando il cielo. Ciao Donatuccia”, “Le belle persone che devono essere da esempio….nonostante la malattia e la sofferenza si è messa a disposizione dei malati oncologici e portare loro un sorriso… anche se non la conoscevo riesco ad intuire la grande persona …riposa in pace e che gli angeli ti sorridano”. “Appassionata della vita, aveva ancora tanti progetti per il futuro… Ci mancherai Donatella”,. Tanti, tantissimi i messaggi in ricordo di Donatella Stella, il clown di corsia scomparsa a causa di una terribile malattia.

Donatella avrebbe compiuto 52 anni il 19 agosto, era ragioniera, socia con i fratelli della SITEL, azienda che produce materiale per l’edilizia nella zona industriale di Cavallino. Donatella Stella abitava a Lecce ed era amata da tutti. A dare la notizia della sua scomparsa il Quotidiano di Puglia. “Un sorriso disarmante, due occhi pieni di vita, solare, gioiosa, curiosa, disponibile, intelligente. Amici, parenti e colleghi la ricordano con profonda stima. Lascia i genitori, due fratelli e una sorella”.

“Perché hanno rinviato i funerali”. Morte Ivan Dettori, scoperta choc dopo il ritrovamento del cadavere





Morta Donatella Stella, addio al clow di corsia di Lecce

“Era malata oncologica da 6 anni Donatella e nonostante le difficoltà, la fragilità della sua salute, dedicava il suo tempo a far sorridere gli altri. Il volontariato con i clown per lei era diventata oramai una ragione di vita”, si legge dalle pagine del quotidiano. Sempre dal Quotidiano di Puglia si legge di come Donatella “aveva conosciuto i sanitari impegnati in attività di assistenza ai bambini oncologici quando iniziò la chemioterapia per un tumore”.

E ancora: “Da allora la sua vita si è trasformata in un dono per gli altri e non aveva più abbandonato VIP ViviamoInPositivo Lecce OdV, un’associazione di volontariato con sede a Lecce, facente parte di una federazione nazionale denominata Vip Italia OdV”. I funerali di Donatella si sono svolti sabato 08 giugno alle 10,30 presso la chiesa dei Salesiani a Lecce.

Come dicevamo sono stati tantissimi i messaggi arrivati per ricordare Donatella e il suo darsi per i malati e i bisognosi. “Amore mio infinito, sorella cara dona a noi ancora il dono della serenità e il tuo sorriso solo oggi ho compreso quanto grande era il tuo cuore. Con amore eterno il tuo fratellone Marco”, si legge su Facebook. “Abbiamo fatto tante passeggiate con i nostri cani e nonostante la malattia eri sempre sorridente, ti porterò nel cuore, ciao Donatella”, è il saluto di Francesca. “La morte spegne la vita terrena, ma accende la memoria eterna. Per Donatella sarà memoria devota e affettuosa per quanto ha donato di se’ ai bambini e al prossimo”, si legge ancora.