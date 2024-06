Solo qualche giorno fa l’appello disperato della madre Domenica Pusceddu e del padre Giovanni Dettori. “Amore di mamma torna a casa. Siamo tutti preoccupati. Qualsiasi cosa sia successa si sistema tutto”. Ivan Dettori, 19enne di Arzachena era scomparso lunedì. Le ricerche erano scattate subito dopo l’allarme della famiglia. Il Comune di Arzachena aveva lanciato l’appello a tutti gli abitanti ed era partita una grande mobilitazione.

Ivan Dettori, 19enne di Arzachena scomparso lunedì, è stato trovato senza vita nelle campagne della cittadina della Costa Smeralda.

Arzachena: l’addio a Ivan Dettori, funerale rinviato

Il corpo senza vita è stato trovato nelle campagne del paese, in località Sarraiola. Il 19enne era iscritto al quinto anno nell’istituto Ipsar “Costa Smeralda” di Arzachena, nell’indirizzo cucina. A poche ore dal funerale la decisione che cambia tutto. A confermarlo in una nota è l’agenzia funebre incaricata di organizzare il funerale del ragazzo. “La famiglia del defunto Ivan Dettori – comunicano dall’agenzia funebre – informa che, a causa di avvenimenti sopravvenuti nelle ultime ore e di decisioni amministrative procedurali, il rito funebre è stato rinviato a data da destinarsi. Vi informeremo non appena sarà fissata una nuova data”.

Come riportano i quotidiani locali, la famiglia si è rivolta a un legale e ora la Procura ha preso tempo. Potrebbe essere necessaria un’autopsia, ma in ogni caso è stato annullato il funerale previsto per sabato 8 giugno alle ore 16 nella Chiesa Tempio Nuovo. Era scomparso dalla sua casa di Arzachena, in Gallura, lunedì scorso. Il suo corpo è stato avvistato in campagna e segnalato ai vigili del fuoco attorno alle 14 di giovedì 6 giugno.

Così comunica anche l'amministrazione comunale di Arzachena: "La famiglia del defunto Ivan Dettori informa che, a causa di decisioni amministrative procedurali, il rito funebre è stato rinviato a data da destinarsi. Sarà data informazione non appena sarà fissata una nuova data". Nelle operazioni, coordinate dai carabinieri di Arzachena erano stati coinvolti anche un elicottero dell'Aeronautica militare e droni, per una perlustrazione su larga scala, barracelli, unità cinofile e volontari della Protezione civile.