Non potevano terminare peggio di così le ricerche di Ivan Dettori, il giovane di 19 anni scomparso da giorni. Purtroppo è stato trovato morto e la famiglia è stata costretta ad accettare la durissima realtà. Dopo un lavoro faticoso da parte dei soccorritori, il suo corpo è stato rinvenuto in campagna. I vigili del fuoco si sono recati sul luogo e hanno proceduto al suo recupero, dopo aver ricevuto la segnalazione.

Ivan Dettori, scomparso precisamente da tre giorni, è morto giovanissimo e non c’è stato nessun lieto fine nella sua vicenda. I genitori avevano fatto un appello nelle scorse ore, infatti si erano rivolti direttamente al figlio: “Amore di mamma, torna a casa. Siamo tutti preoccupati, qualsiasi cosa sia successa si sistema tutto”. E il 6 giugno è arrivata la terribile notizia.

Leggi anche: “Trovato il corpo di Mario”. Fine terribile per l’uomo disperso da ore: la scoperta dei sommozzatori





Ivan Dettori scomparso da tre giorni: è stato trovato morto, aveva 19 anni

Ivan Dettori era scomparso lunedì 3 giugno, dopo essersi allontanato dalla sua abitazione di Arzachena, in Gallura. Il paese sardo era col fiato sospeso per le sorti del 19enne e purtroppo ora che è morto sono tutti distrutti dal dolore. A ricercarlo assiduamente c’erano i tecnici del soccorso alpino e speleologico, come riferito dal sito Repubblica. A coordinare le ricerche c’erano anche i carabinieri di Arzachena con l’ausilio di un elicottero dell’Aeronautica Militare e di alcuni droni.

In totale erano stati battuti sei ettari di territorio, in particolare alcuni erano anche difficili da perlustrare. Poi nelle vicinanze di Arzachena è stato segnalato un corpo in campagna ed era proprio quello di Ivan. Stando a quanto scritto dal sito Olbianova.it, anche se le indagini proseguono sembrerebbe plausibile l’ipotesi che il 19enne si sia tolto la vita.

#ivandettori Ritrovato morto Ivan Dettori, il 19enne scomparso tre giorni fa in Gallura https://t.co/5XWNg0kbQN — upday Italia (@updayIT) June 6, 2024

Anche il sito Castedduonline ha ipotizzato che possa esserci stato un suicidio da parte di Ivan Dettori perché sul corpo non ci sono segni di violenza, che facciano immaginare un omicidio.