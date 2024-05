Purtroppo si è consumata una tragedia nelle ultime ore, a causa del forte maltempo che ha colpito diverse zone dell’Italia. L’uomo disperso, Mario Porro, è stato purtroppo trovato morto dai vigili del fuoco. Le ricerche erano partite sin da subito nella speranza di ritrovarlo in vita, ma nonostante questo era ormai troppo tardi ed è stato scoperto solamente il suo cadavere.

Il maltempo che ha sferzato anche la Lombardia ha mietuto dunque questa vittima. L’uomo disperso, Mario Porro, è morto a 66 anni. Fondamentale comunque l’operato dei sommozzatori, che hanno proceduto al recupero del corpo dall’acqua. Aveva cercato di osservare da vicino la piena di un torrente, quando si è verificato il dramma.

Maltempo in Lombardia, l’uomo disperso Mario Porro trovato morto

In seguito alla furia del maltempo, quest’uomo era risultato disperso mentre era assieme a due suoi amici. Mario Porro è morto a Cantù, in provincia di Como, dopo essere finito nel torrente Serenza. Era su un ponticello a guardare la piena, quando c’è stato un crollo ed è finito in acqua. Il pensionato non è riuscito ad emergere e il suo cadavere è stato rinvenuto a tre chilometri da dove era caduto.

Il 66enne era un volontario di un gruppo, che realizza i carri del Carnevale nel comune di Cantù. Come riportato dal sito Qui Como, lui e gli altri due amici pare stessero scattando delle foto al torrente in piena quando c’è stato il tragico incidente. Mario Porro avrebbe provato a restare attaccato alla gamba del suo amico, ma non ce l’ha fatta. Mentre gli altri sono riusciti a sopravvivere.

Verso le ore 12 del 17 maggio purtroppo è stato individuato il corpo di Mario Porro e si sono spente qui le speranza di salvarlo. Un dolore immenso che ha colpito un’intera comunità.