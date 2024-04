Sono finite le speranze di ritrovare in vita Rita Combi, la donna di 64 anni scomparsa lo scorso 21 aprile da Nettuno. Il ritrovamento nel tardo pomeriggio di ieri. Del caso si era occupato anche ‘Chi l’ha visto?’, la trasmissione di Federica Sciarelli in onda su Rai 3. I fatti, come detto, risalgono a domenica scorsa. Intorno alle 17 Rita Combi era tornata a casa: a Nettuno, dopo aver fatto la spesa, ha lasciato le buste a terra, la borsa con il cellulare, il telefono e le chiavi di casa e dell’auto.

Da allora era scomparsa insieme alla sua auto, una Lancia Musa color oro con tettino apribile. Le ricerche sono scattate immediatamente. Per giorni forze dell’ordine, vigili del fuoco e protezione civile, hanno lavorato alle ricerche battendo palmo a palmo la zona.





Poi, nel pomeriggio di ieri 25 aprile, il ritrovamento grazie alla segnalazione di un uomo residente campagne pontine di borgo Bainsizza e borgo Santa Maria, zona ai confini della città di Latina. Alle forze dell’ordine ha dichiarato di aver visto una Lancia Musa tra i campi, in fondo a una strada sterrata pensando si trattasse di un mezzo rubato.

Il sospetto che si trattasse di Rita Combi si è subito acceso. Una volta appurata che la vettura fosse la sua la Prefettura ha attivato il piano di ricerca e un elicottero ha permesso di localizzare il cadavere, a una certa distanza dalla vettura, nei pressi di un boschetto. In un fosso trovate anche le chiavi dell’automobile. La signora Combi, ha stabilito il medico legale, era morta già da diverse ore.

Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono accorsi anche gli agenti di polizia della questura di Latina e i volontari della protezione civile, allarmati dalla sala operativa regionale. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Fa sapere Fanpage.it come: “per il momento non è stata formulata alcuna ipotesi in merito alle cause della morte della signora. Non è chiaro se sul corpo della donna siano stati riscontrati segni o ferite”.