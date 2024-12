Un’infermiera è “fortunata a essere viva” dopo aver avuto un coagulo di sangue che si ritiene sia stato causato dalla pillola anticoncezionale, dopo aver inizialmente dovuto sopportare i dolori muscolari e il dolore al petto dovuti a turni lunghi. Chloe Mangan ha iniziato ad assumere la pillola combinata ad agosto come un modo per combattere l’acne. La venticinquenne aveva lottato con problemi di pelle fin dall’adolescenza e sperava che il farmaco avrebbe aumentato la sua autostima. Ma circa un mese dopo aver assunto per la prima volta il contraccettivo, Chloe ha iniziato ad avvertire dolore alle gambe, che ha attribuito al fatto di lavorare 12 ore al giorno come infermiera pediatrica.

Poco dopo, durante un turno di notte, Chloe ha iniziato ad avvertire forti dolori al petto, ma ha scambiato i dolori per uno stiramento muscolare dovuto alla sua lezione di danza e al fatto di svolgere un lavoro così fisico. Solo quando i suoi colleghi hanno incoraggiato Chloe ad andare al pronto soccorso , i dottori hanno scoperto un coagulo di sangue “significativo” nel suo polmone sinistro. A Chloe è stato detto che il coagulo era causato dalla pillola e si sente fortunata di essere ancora viva.

Chloe, di Dudley, West Midlands, ha detto: “Ho sempre sofferto di acne e la mia pelle, avevo già provato la pillola prima, ma non aveva funzionato molto. “La mia acne aveva davvero iniziato a influenzare la mia autostima perché sentivo che non c’era nulla che potessi fare per nascondere il mio più grande difetto. Poi sono andata a vedere uno specialista a giugno o luglio e abbiamo deciso di provare di nuovo la pillola perché credevano che la mia pelle avesse a che fare con i miei ormoni.

“Mi ha detto che questa pillola ha un doppio rischio di coaguli di sangue, ma che era comunque un rischio piccolo e, con tutti gli altri fattori nella mia storia clinica, non dovrei preoccuparmi troppo. Dopo alcune settimane la mia pelle aveva iniziato a schiarirsi ed è stata una cosa davvero positiva per me, quindi avevo dimenticato il rischio di coaguli di sangue.”

Ma a ottobre, poche settimane dopo aver iniziato la sua nuova terapia, Chloe ha iniziato ad avvertire dolori inspiegabili al petto e alle gambe. Chloe ha detto: “Mentre ero al lavoro, ho detto ad alcune delle ragazze che mi facevano male le gambe e che il polpaccio era piuttosto teso. Stando in piedi per 12 ore, ho pensato che probabilmente fosse correlato a quello. Non ci ho pensato troppo.

Chloe ha smesso di prendere la pillola anticoncezionale subito dopo il ricovero e ora è sottoposta a un ciclo di sei mesi di anticoagulanti. Dopo la sua terribile esperienza, Chloe ora si sta esprimendo contro i rischi connessi alla pillola combinata. Chloe ha detto: “La cosa spaventosa è che può davvero succedere a chiunque. Quando si parla dei rischi, non credo che si sottolinei abbastanza quanto un coagulo di sangue possa avere un impatto sulla tua vita. Ha un impatto significativo e deriva tutto da una pillola che la maggior parte delle persone prende”.