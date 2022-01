Nuovo richiamo sul prodotto alimentare. La nota dell’avviso è stata resa pubblica sul sito Salute.gov: ritirati dal commercio alcuni lotti dello Yutaka Sushi Nori di Sushi Nori a causa di un rischio chimico. I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono: 04-11-22, 06-11-22, 10-11-22.

In seguito ai controlli è stato rilevato un alto contenuto di iodio, quindi immediato il ritiro del prodotto alimentare dagli scaffali di vendita e dal magazzino, a cui farà seguito anche il relativo smaltimento. Per chi ha già acquistato il prodotto l’avviso di non farne consumo o di recarsi nel punto vendita per chiedere il rimborso.

Nello specifico, da quanto si legge si ilfattoalimentare.it, i lotti incriminati per “elevato contenuto di iodio” sono le alghe del marchio Yutaka Sushi Nori prodotte da Tazaki Foods Ltd nello stabilimento di 12 Innova Way a Enfield, nel Regno Unito, e commercializzate da Mpreis Warenvertriebs GmbH.





Il richiamo del prodotto indetto dal Ministero della Salute risulta a scopo precauzionale. Dal primo gennaio 2022 Il Fatto Alimentare ha segnalato 6 richiami, per un totale di 12 prodotti. Il ministero della Salute ha segnalato alcuni giorni fa anche il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di polpette al pomodoro a marchio Naturhouse.

Nello specifico, il richiamo è avvenuto per la “presenza di tracce di ossido di etilene in concentrazioni superiori ai limiti”. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 280 grammi con il numero di lotto 46077 e la data di scadenza 27/05/2023.