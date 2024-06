Il mondo della musica è in lutto per l’addio ad uno degli artisti più straordinari. Nel corso della sua lunghissima e ricca carriera di successi, è stato protagonista in oltre 300 brani musicali. Canzoni che hanno fatto emozionare intere generazioni, che hanno apprezzato sempre con grande entusiasmo il suo lavoro. Nel 2000 era entrato a far parte dei migliori cantautori del ventesimo secolo, assieme ad altri colleghi di urlo.

Infatti, insieme a lui erano nominati anche Holland – Dozier – Holland, Elton John e Paul McCartney. I suoi capolavori hanno attraversato quasi sette decenni, come riferito dal sito Repubblica, e non sono mai stati dimenticati. Anche perché scrisse delle canzoni, interpretate da uno dei maggiori artisti del mondo, che non è più in vita da tantissimo tempo. La musica è quindi attraversata da un lutto veramente enorme.

Musica in lutto: se n’è andato un grande

La musica, in lutto per questa scomparsa di un grandissimo artista, non potrà mai dimenticare le sue opere. Infatti, lui fu colui che scrisse Suspicious Minds di Elvis Presley, infatti era un affermato cantautore ma anche paroliere. Conquistò il primo posto nella tip-parade degli Usa grazie al brano Hooked On a Feeling e lo ricordiamo anche per essere stato l’autore di Always On My Mind sempre di Elvis Presley.

A morire è stato Mark James, conosciuto come Francis Zambon. Ha esalato il suo ultimo respiro nella sua abitazione americana di Nashville, nello stato del Tennessee. Aveva 83 anni. A diffondere per primo la notizia del suo decesso è stato lo Houston Chronicle, poi sono arrivati dei messaggi social da altri artisti come Ronnie McDowell e Pet shop boys.

He wrote my two favourite 🤩 Elvis songs 🎶, Suspicious Minds and Always On My Mind. Thank you 🙏🏻 Mark James. https://t.co/P94wSu4JAd — Ali Man ✝️🎗️ (@Aliman357) June 13, 2024

La morte di Mark James è datata 8 giugno, ma solamente nelle ultime ore tutti hanno saputo la notizia. Aveva collaborato, oltre che con Elvis Presley, anche con altri colleghi straordinari come Brenda Lee e BJ Thomas.