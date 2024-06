Lutto nella musica, la celebre cantante è morta lasciando il mondo nel dolore e nel ricordo di un grande passato. Nota per la sua eleganza e la voce lirica, ha fatto innamorare anche per la sua bellezza fuori dall’ordinario. La notizia è stata comunicata dal figlio Thomas, su Instagram, con un post che diceva “La mia mamma se n’è andata” accanto a una foto di lui da bambino con la madre.

La cantante soffriva di cancro linfatico dal 2004 e aveva subito anni di trattamenti. Nel 2015 era finita in coma e negli anni successivi aveva avuto problemi di linguaggio, deglutizione e respirazione. Nel 2021 si era espressa a favore dell’eutanasia, criticando la Francia per non permettere la procedura. Nata nel 1944 durante un bombardamento aereo nella Parigi occupata dai nazisti, la cantante crebbe principalmente con la madre.





Lutto nella musica, la celebre cantante è morta

All’età di 16 anni ricevette la sua prima chitarra e iniziò a scrivere e suonare canzoni, firmando un contratto con Disques Vogue nel 1961. Ispirata dalla chanson francese e dai nuovi stili pop e rock’n’roll, divenne un’icona dello stile yé-yé, con la canzone “La Fille Avec Toi” che includeva parole inglesi come “Oh, oh, yeah, yeah”. Parliamo chiaramente di Françoise Hardy, morta a 80 anni. La sua svolta avvenne nel 1962 con la ballata “Tous les garçons et les filles”, che vendette oltre 2,5 milioni di copie e raggiunse la vetta delle classifiche francesi.

au revoir, Françoise Hardy pic.twitter.com/zlwps0zZSW — Elijah Wood (@elijahwood) June 12, 2024

Françoise Hardy 1944-2024 🖤RIP



Françoise Hardy Forever pic.twitter.com/nQm4SV9nvX — La femme merveilleuse invisible (@larwoolf) June 11, 2024

Partecipò all’Eurovision Song Contest nel 1963 per Monaco, classificandosi al quinto posto. La sua fama europea la portò a registrare in più lingue, e “All Over the World” del 1964 divenne il suo unico successo nella Top 20 britannica. La sua celebrità perdurò in Francia, Italia e Germania, con successi come “Comment te Dire Adieu” nel 1968, una versione di “It Hurts to Say Goodbye” con testo di Serge Gainsbourg.

RIP Francoise Hardy. Comme des Garçons' name is inspired by her 1962 hit, "Tous les garçons et les filles" ("All the Boys and Girls"). pic.twitter.com/fmmE6NdLzj — derek guy (@dieworkwear) June 12, 2024

Bob Dylan scrisse una poesia su di lei per le note di copertina del suo album del 1964 “Another Side of Bob Dylan”. Fu anche corteggiata dai registi, apparendo in film di Jean-Luc Godard, Roger Vadim, John Frankenheimer e altri. Françoise Hardy e Jacques Dutronc si sposarono nel 1981 e si separarono nel 1988, ma rimasero amici. Hardy lascia il marito e un figlio.

