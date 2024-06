Altro che fan, super fan: ha raggiunto il suo idolo a nuoto. Bracciata dopo bracciata, dalla spiaggia è arrivato fino allo yacht ormeggiato del cantante solo per un selfie con lui. Che ha poi postato il video dell’impresa sui suoi canali social. L’artista è amatissimo dal pubblico, lo dimostrano i suoi continui sold out negli stadi di tutta Italia. In questi giorni ha ripreso il suo tour e dopo il successo al Maradona di Napoli nei momenti liberi si gode un po’ di tranquillità al mare.

Ma non si aspettava certo di vedere la scena che in queste ore è finita ovunque in rete. Come si vede nel video da lui pubblicato su TikTok, mentre si rilassava in barca si è accorto di un ragazzo che, con il braccio alzato per non far bagnare un borsello con dentro lo smartphone, ha nuotato per chilometri per raggiungerlo e farsi un selfie con lui.

A nuoto in mare aperto per un selfie con il cantante: video virale

“Mia mamma mi ha detto che sono pazzo, le ho detto che non mi interessa”, ha detto il ragazzo al suo idolo quando mancavano poche bracciate per raggiungere la sua barca. Ad accoglierlo alla scaletta, un Ultimo incredulo. Senza parole davanti un’impresa tanto azzardata.

Una volta raggiunta l’imbarcazione, il cantante ha fatto subito salire il suo ammiratore, lo ha abbracciato e ovviamente concesso un selfie. Non solo. Gli ha anche offerto un passaggio a riva in gommone che il ragazzo, dopo non poca titubanza, ha accettato.

Conoscendo il mio fiato a due metri di nuoto così sarei già schiattata , chapeau al ragazzo pic.twitter.com/pLVxBzBnvZ — sa🏎️ -4 and I’ll be home (@par0levuote) June 10, 2024

Il video si conclude proprio con il fan che a bordo del tender si allontana dallo yacht per tornare in spiaggia. “Tutto è ben quel che finisce bene”, la scritta che appare sopra dopo quella iniziale che anticipa l’iniziativa. Ovvero: “Sembrava un semplice lunedì di relax fino a quando…”. Il filmato, nemmeno a dirlo, è diventato subito virale e ha scatenato gli utenti.