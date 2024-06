Incredibile novità nella vita di Valerio Scanu. Il cantante ha annunciato una svolta, infatti stiamo per vederlo all’opera in un nuovo lavoro. Lui stesso, attraverso un video, ha ricordato a tutti che lo conoscono come artista e anche personaggio televisivo, ma ora dovranno abituarsi ad una nuova veste più insolita. Ma è pronto a dare il meglio di sé anche in questo ambito.

Valerino Scanu sta per dare una svolta decisiva alla sua vita professionale. Un nuovo lavoro è all’orizzonte, infatti comincerà in via ufficiale tra pochi giorni. La rivelazione del 34enne ha lasciato tutti a bocca aperta, dato che nessuno si aspettava una comunicazione del genere. Avendo tanti fan, siamo sicuri che in tanti gli permetteranno di ottenere il successo che si augura.

Valerio Scanu, svolta nella sua vita: sta per iniziare un nuovo lavoro

Dunque, Valerio Scanu ha voluto dare una svolta alla sua vita e ha annunciato così il suo nuovo lavoro: “Buongiorno a tutti, sono Valerio Scanu. Molti di voi mi conoscono come cantante, imitatore, personaggio della tv, ma sono qui in una veste diversa, quella dell’hair stylist professionista. Perché? Perché dopo anni d’esperienza ho deciso di aprire un nuovo salone, anzi il mio nuovo salone, proprio qui a Roma, Hannabrà The Hair Spa”.

Quindi, sarà a tutti gli effetti un parrucchiere. E Scanu ha aggiunto: “Mi raccomando, non mancate”. Il riferimento è all’inaugurazione dell’attività commerciale, che ha sede a Roma in via Alfredo Catalani 14. A partire da sabato 15 giugno alle ore 18 il salone aprirà i battenti e si prospetta la presenza di molti clienti, pronti per questa grande novità.

Valerio Scanu, nel corso della sua carriera, ha all’attivo una vittoria del Festival di Sanremo, mentre il suo debutto avvenne ad Amici nel 2008-2009. Ha inoltre conquistato quattro Music Wind Awards, un TRL Award e un Venice Music Awards.