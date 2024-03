Valerio Scanu, la confessione choc: “Un tumore… asportato metà polmone”. È lo stesso cantante ed ex allievo di Amici di Maria De Filippi a raccontare cosa succede: “Nel marzo 2020 sono stato operato, mi hanno asportato metà polmone. In quel periodo ero solo, non volevo nessuno, mi sono schermato, credo che in fondo volessi fare l’eroe”. È passato circa un anno da quel tragico momento: il ragazzo ha persino mentito alla sua famiglia, a mamma e papà, che in un momento del genere non l’hanno potuto sorreggere e aiutare.

>> “È finita”. L’annuncio di Fedez chiude ogni cosa: “Ci togliamo dai co***”

Ma la scelta è stata autonoma, Valerio ha decido che non c’era bisogno di farli preoccupare. E forse solo adesso, dopo un anno, si rende conto quanto invece sarebbero stati utili e preziosi. Il ragazzo non ha mai voluto parlare della malattia per un motivo: “Io qualche anno fa mi sono trovato in questa situazione personalmente, ancora prima che succedesse quello che è successo a mio padre – ha spiegato Valerio Scanu a Storie italiane -“.





Valerio Scanu, confessione choc: “Un tumore: asportato metà polmone”

E ancora Scanu: “Ad un certo punto sono stato operato ad un polmone perché c’era un tumore. Io ho voluto fare tutto in privato, primo perché era appena scoppiata la pandemia e quindi i parenti non potevano venire e non potevano starmi vicino e poi ho voluto tutelare la mia famiglia. Perché metti che ti vedono o lo scrivono sui giornali, metti che circola la cosa”.

Dice poi Valerio Scanu: “Non diventa un problema, ma io l’ho condiviso dopo anni quando era tutto passato. Non mi andava di farlo subito perché avevo la mia famiglia lontana, non sapevamo di cosa si trattasse e come dovessi affrontare la cosa. Quindi l’ho voluto tenere per me”. Poi Valerio Scanu dice: “Non si sa neanche mai come il pubblico la prende. Magari uno lo dice perché sente la necessità di farlo e il pubblico ti attacca pensando che tu ti voglia vittimizzare”.

Conclude il cantante: “Quindi io ho preferito non dirlo. Io sono stato operato da solo. In generale il pubblico ha la sua opinione. Quando vivi in prima persona è dura. Magari su cento commenti ce n’è uno che ti attacca e quello ti devasta e quindi preferisci non dirlo. Io almeno ho scelto di fare in questa maniera”.

Leggi anche: “No, non è possibile”. Antonino Spinalbese esce allo scoperto: chi è la nuova fidanzata