Celine Dion continua a vivere col dramma della sua malattia. E ora ha deciso di rompere il silenzio per spiegare nei dettagli cosa è costretta a vivere da ormai tantissimo tempo. Ha innanzitutto ricordato di aver praticamente nascosto di stare male per 17 anni, poi circa due anni fa non si è voluta più nascondere e ha rivelato al mondo di cosa purtroppo soffrisse.

Ora Celine Dion è scesa ulteriormente nei particolari della sua malattia e ha ammesso di aver vissuto cose veramente molto brutte. La patologia le ha provocato dei danni fisici veri e propri. Partendo dal fatto che non volesse dire a nessuno di essere malata, lei ha esclamato a NBC News: “Mentire ai fan era diventato un peso troppo grande da sopportare. Pensavo di comportarmi da eroe, ma sentivo il corpo come se mi stesse lasciando”.

Celine Dion e il drammatico racconto della malattia: “Problemi seri”

Celine Dion ha anche raccontato che in un primo momento non aveva dato molto peso alla malattia: “Non sapevo cosa stesse succedendo, non mi sono presa il tempo. Avrei dovuto fermarmi, prendermi il tempo per capirlo. Ho dovuto crescere i miei figli, ho dovuto nascondermi – ha proseguito a NBC News – e ho dovuto cercare di essere un eroe. Mi stavo aggrappando ai miei sogni”.

La cantante fa i conti con la sindrome della persona rigida e ha degli spasmi molto forti. Ecco il suo racconto choc: “Possono anche essere nell’addome, nella colonna vertebrale o nelle costole. A un certo punto mi sono rotta delle costole perché gli spasmi, quando sono molto violenti, possono rompere alcune costole. Se punto i piedi rimarranno bloccati. Se cucino, perché amo cucinare, le mie dita e le mie mani rimarranno in quella posizione”.

Céline Dion is further opening up about her health and why she decided to publicly share her diagnosis of stiff person syndrome. https://t.co/cvsK5vJKdB — NBC News (@NBCNews) June 10, 2024

Per provare a contrastare questi sintomi devastanti segue una terapia atletica, fisica e vocale. Poi ha concluso Celine Dion: “Sembra come se qualcuno ti stesse strangolando, ti stesse spingendo la laringe e faringe”.