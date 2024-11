Lutto choc nella musica: l’artista trovato morto a 44 anni. Non sono ancora state rese note al momento le cause del decesso, ma il sito TMZ riporta che il noto musicista è stato trovato senza vita nella sua abitazione il 27 novembre scorso. Sempre sul portale si apprende che il musicista era stato visto vivo l’ultima volta il 4 novembre scorso, quindi più di 20 giorni prima.

Il sito americano fa sapere che il medico legale sta indagando per scoprire le cause della sua morte ma che al non si sospetta nessun atto criminale perché all’interno della sua abitazione è stata ritrovata intatta la sua strumentazione musicale. A rinvenire il cadavere è stato un membro dell’Animal Control.

Lutto choc nella musica: trovato morto a 44 anni

Addio a Bob Bryar, l’ex batterista dei My Chemical Romance. Come detto, aveva 44 anni. Nato a Chicago il 31 dicembre 1979, si è unito alla band dopo l’uscita del secondo album Three Cheers for Sweet Revenge, in sostituzione al componente originale Matt Pelissier.

Si è esibito con i My Chemical Romance dal 2004 fino al 2010 ma poi Bob Bryar ha continuato a suonare per altri, salvo poi ritirarsi dalla carriera musicale nel 2014 e diventare un agente immobiliare. A ricordarlo con un post sui social è stato Fat Mike, cantante e bassista dei NOFX, che su Instagram ha condiviso la foto della copertina dell’album The Black Parade.

“Che giorno triste! Black Parade è davvero uno dei miei dischi preferiti di sempre. Lo considero un album perfetto. Ogni canzone è fantastica! Qualcosa che succede molto raramente. Voglio solo porgere il mio più sincero e grande rispetto a Bob, che era un grande batterista e un bravo ragazzo. RIP “, si legge.